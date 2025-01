Prestiti, perché in Italia costano di più rispetto ad altri paesi europei?

La buona notizia è che i tassi d'interesse, grazie alle manovre della BCE, sono diminuiti in tutta Europa durante il 2024, Italia compresa. Nel nostro Paese, il TAEG per i prestiti al consumo è passato dal 10,75% di gennaio al 10,24% di novembre, segnando un calo del 5%. Questa riduzione è un segnale positivo, ma l'Italia rimane tra i Paesi europei con i costi dei prestiti più alti.

Un quadro più ampio ci mostra come, tra i 19 Paesi considerati, l'Italia si posizioni al settimo posto per i tassi più elevati. Paesi come Lettonia (15,35%), Estonia (14,36%) e Grecia (12,14%) registrano costi superiori, mentre in fondo alla classifica, con tassi notevolmente inferiori, troviamo Croazia (5,13%), Lussemburgo (4,91%) e Malta (4,15%). Le differenze sono notevoli: per esempio, a Malta i tassi sono più che dimezzati rispetto a quelli italiani.

Ma cosa significa tutto questo in termini di costi reali per i consumatori? Secondo le simulazioni di Facile.it, un prestito di 10.000 euro in 5 anni erogato a novembre 2024 comporta, in Italia, costi medi (tra interessi e spese accessorie) di circa 2.819 euro. I cittadini tedeschi, per lo stesso prestito, pagano 2.307 euro, gli spagnoli 2.105 euro e i francesi addirittura 1.801 euro. Per fare un paragone, i lettoni arrivano a pagare 4.384 euro di costi complessivi, mentre i maltesi appena 1.090 euro.

"Nel 2024 i tassi dei prestiti personali sono diminuiti e ci aspettiamo che nel 2025, se la BCE continuerà a tagliare gli indici, anche l’offerta ne beneficerà" ha affermato Aligi Scotti, BU Director prestiti di Facile.it. Scotti ha poi aggiunto "Quando si è alla ricerca di un finanziamento è fondamentale confrontare le proposte di diverse società di credito, perché i tassi possono variare sensibilmente tra l’una e l’altra; online, ad esempio, gli indici TAEG per un prestito medio da 10.



000 euro in 5 anni possono variare tra il 7,19% e il 13,64%".

In conclusione, nonostante i tassi in calo nel 2024, l'Italia rimane un Paese dove i prestiti al consumo sono più cari rispetto ad altri grandi Paesi europei. Per i consumatori, confrontare attentamente le offerte di diverse società di credito è fondamentale per ottenere le migliori condizioni di finanziamento.