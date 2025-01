Mutui in italia: leggero calo dei tassi a novembre

Anche i tassi sui nuovi prestiti erogati alle aziende non finanziarie hanno mostrato una tendenza al ribasso, passando dal 4,70% al 4,53%. Questa contrazione dei tassi riguarda sia i prestiti di importo inferiore, sia quelli di importo superiore.

Nello specifico, per i prestiti fino a 1 milione di euro, i tassi si sono ridotti al 5,07%, mentre per quelli di importo maggiore, il tasso è sceso al 4,15%. Questa dinamica suggerisce un lieve allentamento delle condizioni di finanziamento per le imprese, in un contesto economico in cui le decisioni di politica monetaria della BCE influenzano direttamente i costi del denaro.

Questi dati, pubblicati da Bankitalia, offrono un quadro dettagliato della situazione dei tassi d'interesse nel mercato creditizio italiano nel mese di novembre e riflettono un leggero alleggerimento dei costi per famiglie e imprese.

In sintesi: i tassi sui mutui sono scesi al 3,71%, il Taeg per il credito al consumo è diminuito al 10,24% e i prestiti alle società hanno raggiunto il 4,53%, con un tasso del 5,07% per importi inferiori a 1 milione di euro e del 4,15% per somme superiori.