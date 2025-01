Mercati globali in calo, dollaro ai massimi: cosa sta succedendo davvero nelle borse mondiali

Anche i futures del DAX hanno mostrato un ribasso dello 0,2%. Il dato positivo sull'occupazione negli Stati Uniti ha aumentato l'attenzione sui dati dell'inflazione, previsti per mercoledì, dove un incremento dell'indice core superiore allo 0,2% potrebbe complicare ulteriormente le prospettive di allentamento monetario da parte della Federal Reserve (Fed).

Ad aggravare la situazione, un'impennata dei prezzi del petrolio, ai massimi degli ultimi quattro mesi, a causa di segnali di minori spedizioni di greggio dalla Russia, a seguito dell'inasprimento delle sanzioni da parte di Washington. I dati economici cinesi, nel frattempo, hanno evidenziato una crescita delle esportazioni a dicembre, con una ripresa delle importazioni, in un contesto di crescenti tensioni commerciali con l'amministrazione statunitense in entrata.

Le aspettative di tagli dei tassi da parte della Fed sono state ridimensionate a soli 27 punti base per tutto il 2025, con un tasso di riferimento previsto intorno al 4,0%, contro il 3,0% sperato fino a poco tempo fa.

Almeno cinque funzionari della Fed interverranno questa settimana per commentare la sorpresa sui dati occupazionali. Tra questi, John Williams, presidente della Federal Reserve Bank di New York, parlerà mercoledì. La svolta sui tassi ha spinto i rendimenti dei titoli del Tesoro decennali ai massimi degli ultimi 14 mesi, al 4,79%. Rendimenti più elevati sui titoli senza rischio aumentano la soglia di sconto per gli utili aziendali e rendono il debito relativamente più attraente rispetto ad azioni, liquidità, immobili e materie prime. Questo scenario, unito alle proposte di dazi sulle importazioni del presidente eletto Donald Trump, potrebbe mettere alla prova l'ottimismo sugli utili societari, che inizieranno a essere pubblicati mercoledì con i grandi nomi del settore bancario come Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan.

I futures sull'S&P 500 sono scesi dello 0,4% e quelli sul Nasdaq dello 0,6%, proseguendo il trend ribassista di venerdì. In Asia, l'indice MSCI più ampio delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è scivolato dell'1,6%. Le azioni sudcoreane hanno ceduto l'1,0% a causa dell'incertezza politica legata all'udienza presso la Corte Costituzionale sull'impeachment del presidente Yoon Suk Yeol. I titoli cinesi blue chip sono scesi dello 0,3%, nonostante i dati che mostrano una sorprendente crescita delle esportazioni del 10,7% e un aumento delle importazioni dell'1%. L'eccessivo surplus commerciale con gli Stati Uniti, pari a 105 miliardi di dollari, potrebbe essere un'ulteriore spinta verso l'inasprimento delle tariffe sui beni cinesi.



La banca centrale cinese ha intensificato gli sforzi per difendere lo yuan, allentando le regole per consentire maggiori prestiti offshore.

La continua crescita dei rendimenti dei Treasury ha rafforzato il dollaro, con l'euro che ha perso terreno per l'ottava settimana consecutiva, toccando quota 1,02075 dollari, il livello più basso da novembre 2022. L'indice del dollaro è salito dello 0,2% a 108,90. La sterlina è scivolata dello 0,5%, raggiungendo un nuovo minimo di 14 mesi a 1,2128 dollari. In questo contesto, i prezzi dell'oro si sono stabilizzati a 2.688 dollari l'oncia. I prezzi del petrolio, invece, hanno continuato a salire a causa di problemi di approvvigionamento. Il Brent è salito di 1,38 dollari a 81,14 dollari al barile, mentre il greggio statunitense è aumentato di 1,41 dollari a 77,97 dollari al barile.

In sintesi, la giornata di lunedì è stata caratterizzata da un calo generalizzato dei mercati azionari globali, un rafforzamento del dollaro e un aumento dei rendimenti obbligazionari, innescati da forti dati occupazionali negli Stati Uniti.



Le preoccupazioni sull'inflazione e le tensioni geopolitiche hanno contribuito all'incertezza e alla volatilità dei mercati.