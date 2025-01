Mercati europei in ribasso, pesano i timori da Wall Street, ma Milano la peggiore

Il nervosismo dei mercati è stato innescato dai recenti dati sul mercato del lavoro statunitense, che hanno portato ad un'ondata di vendite sui titoli delle grandi aziende tecnologiche e ad un aumento dei rendimenti obbligazionari. Gli investitori attendono con particolare interesse il report sull'inflazione di mercoledì e i risultati trimestrali dei principali gruppi bancari americani. La giornata odierna non ha offerto particolari spunti macroeconomici, lasciando spazio all'attesa per gli eventi chiave dei prossimi giorni.

Nel mercato obbligazionario, lo spread tra il Btp italiano e il Bund tedesco si è ampliato, superando i 120 punti base. Il rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni è salito al 3,82%, mentre quello del benchmark tedesco si è attestato al 2,61%. Nel settore delle materie prime, il prezzo del petrolio Brent ha superato gli 81 dollari al barile, raggiungendo i massimi da oltre quattro mesi a causa delle prossime sanzioni degli Stati Uniti contro la Russia.

L'oro si è mantenuto stabile intorno ai 2.670 dollari l'oncia.

Sul fronte dei cambi, la coppia euro/dollaro ha continuato la sua fase discendente, arrivando a quota 1,021, mentre il rapporto dollaro/yen è rimasto sostanzialmente invariato a 157,6. Per quanto riguarda le criptovalute, Bitcoin ha subito un'ulteriore flessione, scendendo sotto i 92.000 dollari.

In sintesi, la giornata di oggi ha visto un andamento negativo per i mercati europei, influenzato dalle preoccupazioni provenienti da Wall Street e dai dati macroeconomici, come il report sull'inflazione e le trimestrali bancarie americane. Questo quadro, unito a tensioni geopolitiche come le sanzioni contro la Russia, ha creato un clima di incertezza tra gli investitori, con conseguente calo generalizzato degli indici e spread in aumento.