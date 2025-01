Marca: la fiera della MDD (marca del distributore) cresce e si espande

La partnership tra BolognaFiere e ADM (Associazione Distribuzione Moderna) si rafforza, rinnovando l'accordo fino al 2031. Dal 2026, il marchio diventerà Marca by BolognaFiere ed ADM, un segnale forte della volontà delle insegne della GDO di considerare Marca il luogo ideale per le relazioni commerciali nel settore della marca privata in Italia. “La 21a edizione di Marca by BolognaFiere rappresenta per noi un traguardo importante”, afferma Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, sottolineando come l'evento sia diventato "irrinunciabile per produttori e buyer di prodotti food e non food a marchio del distributore”.

La crescita di Marca riflette l'importanza crescente della MDD nel carrello degli italiani. I dati di Circana mostrano un incremento del 2,4% a valore nei primi 11 mesi del 2024, con ricavi complessivi di circa 26,6 miliardi di euro e una quota di mercato del 30%.

Anche i volumi registrano un aumento significativo del 3,3%. La MDD guadagna quote di mercato soprattutto nelle Carni (+0,6%), nel Cura Casa (+0,5%), nei reparti Fresco (+0,4%) e nella Drogheria Alimentare (+0,3%). I prodotti di Primo Prezzo si confermano i più dinamici, seguiti dalle linee Premium e Funzionale, mentre rallenta la crescita delle linee Bio/Eco. A novembre 2024, la quota assortimentale della MDD ha raggiunto il 17,1%, con un incremento di 0,5 punti rispetto all'anno precedente.

I 9 padiglioni di Marca sono suddivisi nelle macro-aree Food e Non Food. La sezione Food presenta il meglio del Made in Italy e internazionale, con un'ampia gamma di prodotti, dai prodotti da forno ai lattiero-caseari, passando per carni, salumi, pollame, prodotti ittici, olio, salse, dolci e bevande.

Il settore Non Food si concentra sulla cura della casa, della persona e sul fai-da-te, con un focus sull'efficienza e la sostenibilità. Marca Fresh, giunta alla sua quinta edizione, mette in evidenza il settore del fresco con 60 espositori. Marca Tech, alla sua undicesima edizione, espone i beni intermedi per la supply chain della MDD, con oltre 100 aziende.

L'edizione 2025 introduce una giornata extra dedicata agli incontri B2B tra espositori e buyer internazionali. Circa 800 aziende incontreranno oltre 300 buyer, con un totale di 6.000 incontri in programma, un raddoppio rispetto al 2024. Questa iniziativa mira a favorire nuove relazioni e partnership commerciali sui mercati esteri. Grazie alla collaborazione con ICE Agenzia, Marca by BolognaFiere ha selezionato alcuni dei principali retailer americani come H-E-B, The Fresh Market e Hy-Vee.



Il China Pavillion al padiglione 28 ospita 60 aziende cinesi del settore Non Food. Partecipano anche importanti retailer europei ed extraeuropei come Coop Estonia, la tedesca Edeka e la francese Picard, oltre ad altri distributori provenienti da Slovacchia, Canada, Giappone e Turchia.

Il know-how di Marca nel settore della MDD si traduce anche nello sviluppo di nuovi progetti fieristici internazionali. BolognaFiere ha geoclonato il format di Marca in Cina e Polonia, in collaborazione con partner locali. La quarta edizione di Marca China International Private Label Fair si terrà il 25 e 26 settembre 2025 a Guangzhou, mentre la prima edizione di Marca Poland debutterà a Poznań il 2 e 3 aprile 2025.



Questi eventi mirano a collegare le aziende italiane con la grande distribuzione organizzata in mercati internazionali, con oltre 200 espositori e 250 buyer provenienti da tutta Europa.

Cresce l'interesse anche per l'International Private Label Selection (IPLS), che presenta oltre 450 prodotti nuovi o in procinto di lancio da 180 aziende. L’IPLS Manufacturers’ Innovation Expo è un’area dedicata dove i buyer internazionali possono visionare in anteprima i prodotti, esposti anche online. Il premio IPLS 2025 sarà assegnato il 15 gennaio.

Marca Talks, con quattro appuntamenti, offre l'opportunità di analizzare le tendenze del settore. Si parte mercoledì 15 gennaio con il Convegno Inaugurale, seguito da una tavola rotonda sul packaging. Giovedì 16, sarà presentato il XXI Rapporto Marca e un'analisi dei trend d'acquisto nel settore Non Food.



Le aree tematiche Marca Fresh e Marca Tech proporranno incontri dedicati all'innovazione e alle soluzioni per il futuro del retail. Verranno affrontati temi come l'e-commerce nel settore alimentare, il packaging sostenibile, il ruolo delle donne nel retail e la comunicazione nel reparto ortofrutta. La fiera promuove anche un progetto di parità di genere in Mozambico e rinnova la partnership con Caritas per la donazione dei prodotti alimentari esposti, in un'ottica di responsabilità sociale e lotta allo spreco alimentare.

In sintesi, l’edizione 2025 di Marca by BolognaFiere si preannuncia come un evento chiave per il settore della MDD, con una crescita significativa in termini di espositori, superficie espositiva e presenze internazionali. La partnership rafforzata tra BolognaFiere e ADM e l’espansione internazionale dell’evento confermano il ruolo centrale di Marca nel panorama fieristico mondiale.



I dati positivi della MDD, con una crescita sia a valore che a volume, evidenziano il suo ruolo sempre più importante nel mercato italiano. L'ampliamento delle aree tematiche, i nuovi progetti internazionali e le iniziative sociali e ambientali sottolineano l'attenzione di Marca all'innovazione, alla sostenibilità e alla responsabilità sociale.