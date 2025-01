Lufthansa sposa Ita Airways: un nuovo capitolo nell'aviazione italiana il 15 gennaio

Joerg Eberhart, figura chiave nelle trattative e attuale Chief Strategy officer di Lufthansa, è a Roma per gli ultimi adempimenti contrattuali. L'assemblea degli azionisti di Ita Airways ha nominato il nuovo consiglio d'amministrazione, con Eberhart stesso destinato a diventare amministratore delegato. Inizialmente previsto per lunedì 13 gennaio, il closing ha richiesto un supplemento di lavoro nel fine settimana per definire tutti i dettagli, dalla composizione del consiglio al controllo della società.

Il nuovo consiglio di amministrazione sarà composto da cinque membri, tre nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e due da Lufthansa. Si prevede che Antonino Turicchi venga confermato come presidente, affiancato dall'amministratore delegato designato, Joerg Eberhart.

Eberhart, già presidente e ad di Air Dolomiti, compagnia controllata da Lufthansa, ha guidato le negoziazioni per questo accordo cruciale.

L'operazione si svilupperà in diverse fasi. I primi 325 milioni di euro investiti da Lufthansa servono per l'aumento di capitale e l'acquisizione del 41% delle azioni. Il MEF cederà le proprie quote gradualmente: Lufthansa potrà esercitare le opzioni per il controllo tra il 2025 e il 2029, acquisendo un ulteriore 49% e versando altri 325 milioni. È prevista anche una clausola di earn out di 100 milioni, legata al raggiungimento di determinati obiettivi. Infine, dopo il 2029, Lufthansa potrà acquisire il restante 10% per 79 milioni di euro, portando l'investimento totale a 829 milioni.

La chiusura dell'accordo entro gennaio è fondamentale per avviare le sinergie commerciali nella stagione estiva 2025, periodo di punta per le compagnie aeree.

Ita Airways si integrerà nel network del gruppo Lufthansa (che include Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Swiss e Discover Airlines), con vantaggi in termini di vendita di biglietti, acquisto di aeromobili e carburante, manutenzione dei velivoli e programma di fidelizzazione. L'Italia diventerà il quinto "mercato domestico" per Lufthansa e il secondo in Europa, dopo la Germania, per fatturato.

Un importante beneficio per i passeggeri sarà il code-sharing tra le rotte di Lufthansa e quelle di Ita Airways, che creerà oltre mille nuovi collegamenti verso destinazioni in Sud America, Nord Africa e Medio Oriente. I soci del programma fedeltà "Volare" di Ita Airways potranno accumulare e utilizzare le loro miglia anche con il programma Miles & More di Lufthansa, e le rispettive lounge saranno reciprocamente accessibili.



Ita Airways prevede di aderire a Star Alliance, un'alleanza tra compagnie aeree.

La manifestazione di interesse da parte di Lufthansa risale al 18 gennaio 2023, e da allora l'operazione ha attraversato diverse fasi, tra accelerazioni e rallentamenti. L'accordo tra MEF e Lufthansa è stato raggiunto a giugno 2023, e notificato alla Commissione europea a novembre dello stesso anno. L'Unione Europea ha avviato un'indagine a gennaio 2024 per valutare le possibili ricadute sulla concorrenza, dando il via libera all'operazione a luglio 2024, a condizione che venissero adottate misure per evitare monopoli e aumenti dei prezzi dei biglietti. L'approvazione definitiva della Dg Concorrenza è arrivata il 29 novembre 2024, sulla base degli accordi siglati con altri vettori per garantire la concorrenza, i cosiddetti "remedies".



In sintesi, l'unione tra Ita Airways e Lufthansa rappresenta una svolta nel panorama dell'aviazione italiana, con benefici potenziali sia per le compagnie che per i passeggeri. Le sinergie previste dovrebbero migliorare l'offerta di voli e servizi, rafforzando la presenza dell'Italia nel contesto europeo e globale.