La classifica dei siti ecommerce di dicembre 2024: chi sale e chi scende?

Tuttavia, ci sono stati dei movimenti significativi nelle altre posizioni.

Sisal, specializzato in scommesse e casinò, ha fatto un balzo notevole, salendo dalla dodicesima alla quinta posizione, mentre Apple Store, punto di riferimento per l'elettronica, ha guadagnato tre posti, passando dal nono al sesto. Al contrario, Mediaworld, Leroy Merlin, UniEuro e Temu hanno perso alcune posizioni. In particolare, Mediaworld è scesa dal quinto al settimo posto, Leroy Merlin dal settimo all'ottavo, UniEuro dal sesto al nono e Temu dall'ottavo al decimo. Si segnala, quindi, una dinamicità nel panorama dell'ecommerce italiano, con aziende che guadagnano terreno e altre che arretrano. Ecco la top 10 completa:

1. Amazon (Marketplace)

2.

Subito (Marketplace)

3. eBay (Marketplace)

4. Booking (Turismo)

5. Sisal (Scommesse e Casinò)

6. Apple Store (Elettronica)

7. Mediaworld (Elettronica)

8. Leroy Merlin (Casa e Arredamento)

9. UniEuro (Elettronica)

10. Temu (Marketplace)

Ma quali sono le aziende che hanno registrato la crescita maggiore in termini di posizioni guadagnate? In questo caso, spicca Epic Game Store, che ha guadagnato ben 53 posizioni, seguito da Vivino (+41), Smartbox (+35) e JD Sports (+31). La classifica delle aziende che hanno scalato più posizioni nella Top 100 è:

1. Epic Game Store (Tempo Libero) +53

2. Vivino (Alimentare) +41

3.

Smartbox (Turismo) +35

4. JD Sports (Sport) +31

5. Stroili Oro (Gioielli e Orologi) +29

Un altro dato interessante riguarda l'indice di italianità nei diversi settori dell'ecommerce. Le farmacie si distinguono con il 99% di aziende italiane, seguite dall'alimentare (95%) e dagli animali (92%). Questo dato indica la forte presenza di aziende nazionali in alcuni settori specifici.

Analizzando le tabelle riassuntive per settore, emergono i leader in ciascuna categoria. Nel turismo, Booking.com, Trenitalia e Ryanair guidano la classifica. Per l'alimentare, troviamo JustEat, Vivino e Deliveroo. Nel settore delle scommesse e casinò, Sisal, 888 Casinò e Snai sono in testa.



Nei marketplace, come detto, Amazon, Subito ed eBay dominano la scena. Le assicurazioni vedono Prima, Unipol Sai e ConTe.it al vertice. La moda è guidata da Zalando, Vinted e Zara. Per la casa e l'arredamento, Leroy Merlin, Ikea e Tecnomat sono i più popolari. Nel settore dell'editoria, Feltrinelli, LaFeltrinelli IBS.it e Mondadori Store sono al comando. Per l'elettronica, troviamo Apple Store, Mediaworld e UniEuro. Infine, nel settore salute e bellezza, Notino, Douglas e Sephora sono i più visitati.

Per quanto riguarda gli altri settori, nel tempo libero TicketOne, Steam e Vivaticket guidano la classifica.



Nei giocattoli Lego, Toys Center e Prenatal. Nello sport Decathlon, Nike e Cisalfa Sport. Le farmacie vedono Redcare, Dr Max e Atida eFarma al comando. Nell'auto Auto-doc, Autohero e Norauto. Infine per gioielli e orologi Pandora, Stroili Oro e Blue Spirit. Per il settore animali, i siti più popolari sono Zooplus, Arcaplanet e Bauzaar.

Questa analisi offre uno sguardo sul panorama dell'ecommerce in Italia, evidenziando come il settore sia in costante evoluzione, con aziende che si affermano e altre che devono adattarsi alle nuove dinamiche di mercato. È un settore che offre molte opportunità, ma che richiede anche attenzione ai cambiamenti per mantenere la propria posizione nel mercato.