Ex ilva, dieci offerte sul tavolo: la svolta è vicina?

Il sindacato ha ribadito la necessità di evitare una "vendita-spezzatino", sottolineando l'importanza di mantenere unito l'intero asset produttivo, assicurando una gestione unitaria della forza lavoro.

Il Ministro Adolfo Urso ha commentato positivamente l'interesse di "grandi attori internazionali", interpretando la loro partecipazione come una conferma della validità del percorso di rilancio avviato. Tuttavia, i sindacati non si sentono rassicurati da queste dichiarazioni e richiedono un tavolo di confronto urgente a Palazzo Chigi.

Tra le offerte per l'intero gruppo, spiccano quelle presentate dalla cordata azera Baku Steel Company e Azerbaijan Investment Company, dall'indiana Jindal Steel International e dal fondo statunitense Bedrock Industries Management. Il sistema italiano dell'acciaio si è mosso con proposte per singoli asset, con Marcegaglia che emerge come punto di riferimento per aggregare diverse alleanze.

Marcegaglia punta ai tre siti per la produzione di tubi: Socova a Sénas in Francia, Racconigi in cordata con Profilmec Group ed Eusider e Salerno, in cordata con Sideralba. Altre aziende interessate a singoli asset sono Eusider, la siciliana Imc, la milanese Vitali e la cordata composta dalla società beneventana Car Segnaletica Stradale con Monge e Trans Isole.

La questione ex Ilva si trova in una fase decisiva, dove sarà necessario conciliare la sostenibilità economica con quella ambientale, la tutela dei livelli di occupazione con la garanzia dei livelli di produzione, insieme agli investimenti futuri. Non si esclude che nuove cordate possano emergere, con l'aggiunta di partner italiani agli acquirenti stranieri.

I commissari si sono riservati la possibilità di valutare ulteriori proposte "esclusivamente qualora presentino condizioni particolarmente favorevoli". L'obiettivo è di salvaguardare gli impianti e i posti di lavoro, preservando il futuro dell'acciaio italiano.

In sintesi, le dieci offerte rappresentano un passo avanti nella complessa procedura di cessione di Acciaierie d'Italia, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Le trattative con i sindacati e la valutazione delle offerte saranno cruciali per determinare il futuro dell'azienda e dell'intero settore siderurgico italiano.