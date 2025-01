Comitato esecutivo della BCE: inflazione in calo ma serve equilibrio





La Banca centrale europea (BCE) si trova di fronte a una sfida complessa: gestire l'inflazione senza frenare troppo la crescita economica. Philip Lane, membro del comitato esecutivo e capo economista della BCE, ha sottolineato in un'intervista al giornale austriaco Der Standard come sia cruciale trovare un equilibrio tra un approccio troppo aggressivo e uno troppo cauto.

Secondo Lane, i mercati non si aspettano il mantenimento del tasso di riferimento al 3%. “La direzione è chiara, ma quest'anno dovremo definire la via di mezzo per non essere né troppo aggressivi, né troppo cauti nelle nostre azioni”, ha affermato Lane.