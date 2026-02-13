Trusted Tech Alliance e il nuovo patto per la sicurezza tecnologica globale

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



L'obiettivo è chiaro: garantire che i benefici dell'innovazione raggiungano ogni angolo del pianeta in modo sicuro. In un momento caratterizzato da cambiamenti repentini e da uno scetticismo crescente verso il digitale, il mercato chiede maggiore resilienza. La risposta arriva da questa coalizione che intende collaborare con i governi per favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro attraverso una sicurezza tecnologica globale sempre più solida.

Fanno parte della Trusted Tech Alliance aziende di primo piano nel panorama internazionale:

- Anthropic;

- AWS;

- Cassava Technologies;

- Cohere;

- Ericsson;

- Google Cloud;

- Hanwha;

- Jio Platforms;

- Microsoft;

- Nokia;

- Nscale;

- NTT;

- Rapidus;

- Saab;

- SAP.

Le società coinvolte hanno sottoscritto cinque pilastri fondamentali che definiscono cosa significhi essere un fornitore globale affidabile:

- Governance societaria trasparente e condotta etica;

- Trasparenza operativa, sviluppo sicuro e valutazioni indipendenti;

- Robusta catena di fornitura e supervisione della sicurezza;

- Ecosistema digitale aperto, cooperativo, inclusivo e resiliente;

- Rispetto dello stato di diritto e protezione dei dati.

Questi impegni impongono standard rigorosi lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti. Le aziende dovranno gestire la tecnologia in modo responsabile e utilizzare garanzie di qualità vincolanti con i propri fornitori. La Trusted Tech Alliance non è un club chiuso: mira a espandersi per rafforzare la sovranità digitale e la competitività delle nazioni.

Promuovere la fiducia dei clienti è essenziale per realizzare il pieno potenziale dell'economia digitale. Come sottolineato da David Zapolsky di Amazon, la collaborazione tra partner industriali che condividono gli stessi valori è la chiave per fornire soluzioni sicure. La sicurezza deve essere garantita ovunque la tecnologia venga implementata. La pensano così anche i vertici di Anthropic, secondo cui i modelli di AI più adottati devono essere sicuri e trasparenti per sostenere la leadership tecnologica globale.

Anche per Cassava Technologies la leadership responsabile è l'unico modo per assicurare che il progresso umano includa le future generazioni.



La costruzione di uno stack digitale affidabile non è un lavoro che una singola azienda o un solo paese può svolgere in autonomia. Börje Ekholm di Ericsson ha evidenziato che la sicurezza si ottiene solo insieme. In questo contesto, Google Cloud punta a difendere la scelta dei clienti e la sovranità regionale attraverso controlli tecnici e partnership locali.

La resilienza industriale passa per ecosistemi protetti. Per Hanwha Group, la fiducia è il motore per affrontare le necessità urgenti della società, dalla sicurezza energetica alla difesa sovrana. Gli standard di intelligenza artificiale sicura e la connettività di nuova generazione sono al centro della visione di Jio Platforms, che mira a espandere le opportunità digitali su larga scala.

Il contesto geopolitico attuale rende indispensabile la protezione della sovranità digitale delle imprese. Brad Smith di Microsoft ha ribadito che l'alleanza si basa su impegni concreti verso i clienti e non sulla nazionalità del fornitore.



Anche Nokia e Nscale concordano sul fatto che le infrastrutture critiche debbano essere sicure per progettazione, soprattutto ora che l'intelligenza artificiale accelera ogni processo.

La trasparenza resta l'elemento cardine. Secondo NTT, il discorso etico è fondamentale per l'accettazione sociale delle nuove tecnologie. Rapidus Corporation e Saab puntano sulla cooperazione internazionale per favorire l'innovazione e catene di approvvigionamento resistenti agli urti del mercato. Persino giganti come SAP riconoscono che in un'era di alta sensibilità per i dati, la fiducia deve essere costruita con diligenza attraverso ecosistemi aperti.

La Trusted Tech Alliance rappresenta dunque un passo necessario verso un futuro in cui la tecnologia non sia solo avanzata, ma profondamente radicata in valori comuni. In questo scenario, le imprese che operano nel settore dell'eCommerce e della gestione dati troveranno un ambiente più stabile. La cooperazione globale tra i leader del settore permette di superare le incertezze normative, offrendo alle aziende strumenti verificabili per operare con serenità su scala internazionale.





