Private equity: la nuova forza che sta trasformando finanza e diritto

L’obiettivo è passare da barriere generiche a controlli più mirati, nella speranza di alleviare la pressione sul costo della vita.

Nel Regno Unito, la storica Schroders ha concluso la cessione al fondo americano Nuveen. L’accordo, annunciato dopo lunghe trattative con il Tesoro britannico, segna la fine di un’era per il risparmio gestito locale. Schroders, un tempo baluardo della City, è stata collocata nella cosiddetta “valle della morte”, una posizione intermedia che non consente né la specializzazione di una boutique né la scala dei giganti come BlackRock o Vanguard. L’unione con Nuveen, controllata dal fondo pensione TIAA, punta a superare la soglia di mille miliardi di dollari di asset, la “posta minima” per restare competitivi nel settore.

A New York, Goldman Sachs deve affrontare le dimissioni del General Counsel, Kathy Ruemmler, programmate per il 30 giugno. La decisione segue la diffusione di documenti del Dipartimento di Giustizia che hanno messo in luce i contatti della banca con Jeffrey Epstein tra il 2014 e il 2019.

Ruemmler ha affermato di non essere stata a conoscenza delle attività criminali dell’ex cliente, ma la pressione mediatica e istituzionale è risultata una “distrazione” insostenibile per l’istituzione. Il CEO David Solomon ha accettato formalmente le dimissioni, evidenziando una crisi etica al vertice del gruppo bancario.

Il private equity sta ora abbattendo l’ultima barriera dei servizi professionali: l’avvocatura. Nonostante le norme etiche tradizionali che impediscono agli investitori esterni di interferire nella consulenza legale, i fondi hanno individuato una via d’accesso tramite le Management Services Organizations (MSO). Questo modello separa l’attività legale principale, gestita dagli avvocati, dai servizi di back‑office, tecnologia e branding, rendendoli oggetto di investimento. L’interesse è alimentato dalla necessità di capitali per finanziare l’Intelligenza Artificiale, tecnologia destinata a rivoluzionare la professione.

I principali vantaggi percepiti dal private equity in studi legali includono:

- Accesso a risorse finanziarie per potenziare infrastrutture tecnologiche;

- Possibilità di scalare rapidamente la presenza sul mercato;

- Condivisione di best practice operative tra le società del portafoglio;

Tuttavia, persistono preoccupazioni circa l’impatto sulla qualità del servizio e sull’indipendenza professionale:

- Rischio di priorità al ritorno sull’investimento a scapito della consulenza;

- Possibile conflitto di interessi tra gli azionisti e i clienti;

- Necessità di vigilare sul rispetto delle norme deontologiche;

Queste dinamiche delineano un futuro in cui gli investimenti di private equity potrebbero ridefinire le regole della concorrenza sia nel settore finanziario sia in quello legale, offrendo opportunità ma anche nuove sfide per le imprese che operano in ambito B2B.





Articolo del 13/02/2026



