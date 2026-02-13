Piazza Affari scivola ancora: l'effetto AI e il crollo dei titoli bancari trascinano il FTSE MIB

Il mercato azionario milanese chiude una settimana difficile, registrando la quarta flessione consecutiva in un clima di incertezza globale. La seduta di venerdì ha visto il FTSE MIB cedere l'1,7%, fermandosi a quota 45.431 punti. Non è solo una questione tecnica. Dietro questa ondata di vendite si nasconde il peso delle recenti innovazioni legate alla AI, che dalla fine di gennaio stanno alimentando una forte volatilità sui mercati finanziari europei. Gli investitori istituzionali sembrano muoversi con cautela estrema. Le aziende di logistica, i gestori patrimoniali e le società di software in tutta Europa hanno subito una pressione costante, ma sono stati i titoli bancari italiani a trascinare l'indice verso il basso.


Il comparto finanziario ha accusato i colpi più duri della giornata:
- BPER ha registrato un vero e proprio crollo, perdendo il 5,7% sul terreno;
- UniCredit ha terminato le contrattazioni in calo del 3,8%;
- Intesa Sanpaolo ha segnato una flessione del 2,6%.

Le vendite non hanno risparmiato nemmeno il settore del lusso, dove la pressione psicologica sui consumi e il riassetto dei portafogli hanno colpito anche i nomi più prestigiosi. Ferrari ha lasciato sul campo il 2%, confermando che il pessimismo del momento non guarda in faccia a nessuno. Eppure, in questo scenario dominato dal rosso, le utility hanno provato a mostrare una timida resistenza. Molte aziende del settore energetico hanno performato meglio della media del mercato, ma il colosso Enel non è riuscito a seguire il trend positivo, chiudendo in calo del 2,9%. Il nervosismo che attraversa Piazza Affari è alimentato da un fattore preciso: la corsa sfrenata verso i nuovi strumenti di AI. Questa trasformazione tecnologica sta obbligando gli operatori a riconsiderare i modelli di business tradizionali. Il rischio percepito è che la rapidità del cambiamento possa penalizzare chi non si adegua in tempo.


Per chi opera nel settore B2B, queste oscillazioni rappresentano un monito sulla velocità con cui il sentiment degli investitori può mutare. La settimana si conclude dunque con un bilancio amaro, con il FTSE MIB che scivola sotto i minimi recenti e una fiducia da ricostruire. Il mercato sembra voler prendersi una pausa di riflessione dopo i record dei mesi scorsi. Nondimeno, l'attenzione resta altissima sulla capacità di tenuta dei supporti tecnici a Milano. I dati parlano chiaro: la volatilità è tornata a essere la vera protagonista delle giornate finanziarie.


