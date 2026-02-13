L'Eurozona chiude il 2025 con un surplus commerciale di 12,6 miliardi di euro: frenano i chimici ma recupera l'energia

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





Le dinamiche dei flussi finanziari raccontano una crescita costante dei volumi. Le esportazioni area euro 2025 verso i partner extra-comunitari hanno raggiunto la quota di 234,0 miliardi di euro, segnando un incremento del 3,4% su base annua. Parallelamente, anche le importazioni sono aumentate, attestandosi a 221,3 miliardi di euro con un balzo del 4,2%. Questo intreccio di dati evidenzia come il mercato interno resti affamato di materie prime e semilavorati, mentre i prodotti finiti europei continuano a trovare sbocchi importanti oltre i confini del blocco.

Analizzando i singoli comparti produttivi emerge un quadro a due velocità. Se da un lato il settore dell'energia ha mostrato segnali di forte recupero, riducendo il proprio disavanzo da 24,5 a 19,1 miliardi di euro, dall'altro alcuni pilastri storici dell'export hanno rallentato la corsa. Il comparto della chimica ha visto il proprio saldo positivo contrarsi, passando dai 20,2 miliardi del dicembre 2024 ai 16,5 miliardi attuali. Anche i segmenti relativi a macchinari, veicoli e altri beni manifatturieri hanno risentito di una pressione competitiva globale più marcata, influenzando il saldo commerciale Eurostat complessivo del periodo.

Allargando lo sguardo all'intera Unione Europea (UE), i dati di dicembre 2025 confermano un surplus di 12,9 miliardi di euro. Il commercio intra-UE, linfa vitale per la logistica e il settore eCommerce tra i vari stati membri, ha continuato a prosperare raggiungendo volumi imponenti. Per comprendere meglio la distribuzione del valore e le performance dei vari settori, è utile osservare le dinamiche specifiche che hanno caratterizzato la chiusura dell'anno:

- le esportazioni extra-UE di beni hanno toccato i 214,8 miliardi di euro;

- il disavanzo nel settore energetico per l'intera Unione si è ridotto a 21,9 miliardi di euro;

- l'avanzo nei macchinari e veicoli si è attestato a 16,3 miliardi di euro;

- i prodotti chimici hanno mantenuto un saldo positivo di 16,2 miliardi di euro;

- le importazioni dal resto del mondo verso l'Unione sono cresciute del 3% complessivo.

Il bilancio dell'intero anno 2025 riflette una tenuta strutturale non scontata. Nel periodo compreso tra gennaio e dicembre, l'area dell'euro ha accumulato un surplus complessivo di 164,6 miliardi di euro.



È un dato di poco inferiore ai 168,9 miliardi del 2024, ma che va letto alla luce di un aumento delle esportazioni totali che hanno sfiorato i 2.938 miliardi di euro. L'Europa si conferma un hub logistico e produttivo centrale, dove il commercio tra i paesi membri ha superato i 2.627 miliardi di euro, crescendo del 2% in dodici mesi. Nondimeno, l'Unione Europea nel suo insieme ha saputo gestire le turbolenze dei mercati energetici globali, chiudendo l'annualità con un attivo di 133,5 miliardi di euro. Gli scambi interni al mercato unico, con un valore di oltre 4.142 miliardi, restano il vero motore della stabilità economica per le imprese e i consumatori del continente.

