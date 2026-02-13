I mercati finanziari globali tremano per il tech: il crollo di Cisco e Apple scuote l'Asia

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Il clima di incertezza spinge gli investitori verso asset più sicuri in attesa dei dati sull'inflazione negli USA.

Le strategie di investimento B2B stanno cambiando direzione. Si nota una rotazione evidente verso settori difensivi, dove i guadagni sono più prevedibili e meno ciclici. La rivoluzione legata alla AI viene ora osservata con una lente diversa: non solo come opportunità, ma come una fonte di costi strutturali e interruzioni di mercato difficili da calcolare. Le aziende di trasporti, per esempio, temono l'impatto trasformativo di queste tecnologie sui propri modelli di business. Ciononostante, l'attenzione rimane alta sulle mosse di Wall Street e sulle risposte dei giganti della Silicon Valley.

L'analisi dei mercati asiatici mostra un quadro in rosso diffuso:

- l'indice MSCI Asia-Pacific ha ceduto l'1,1%;

- il Nikkei a Tokyo ha perso l'1,3% nonostante il bilancio settimanale resti positivo;

- l'indice Hang Seng di Hong Kong è scivolato del 2,1%;

- le blue chip cinesi hanno lasciato sul terreno lo 0,9%.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->

Mentre le borse soffrono, i capitali si spostano sui Treasury statunitensi. Il rendimento del decennale è sceso al 4,1134%, riflettendo una fuga verso la stabilità dopo una sessione di vendite convulse. Gli operatori guardano ora con estrema attenzione ai dati sui prezzi al consumo previsti in giornata. Se l'inflazione core dovesse confermare un rallentamento al 2,5% su base annua, lo scenario di un taglio dei tassi a giugno tornerebbe con forza sul tavolo delle trattative. Al momento: la probabilità di una mossa della Federal Reserve in estate è quotata al 70%.

Sul fronte delle materie prime, l'oro e l'argento tentano un timido recupero dopo le pesanti perdite subite recentemente. Il metallo giallo è risalito a 4.984 dollari l'oncia. La situazione geopolitica resta tesa: il petrolio continua a scendere nonostante l'invio di una portaerei degli USA verso il Medio Oriente per le crescenti tensioni con l'Iran. Il WTI è scambiato a 62,66 dollari al barile, mentre il Brent si attesta sui 67,37 dollari.



Gli investimenti nel settore tecnologico rimangono il fulcro della volatilità attuale: la crescita non è più garantita se i costi di produzione dei semiconduttori continuano a erodere i profitti aziendali. I mercati finanziari globali restano in attesa di segnali più chiari sulla tenuta dell'economia reale.