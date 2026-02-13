Frenata della crescita economica italiana e ribaltone in Sanofi: le nuove sfide dei mercati finanziari globali

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Solo il Giappone mostra performance peggiori in un contesto dove la media globale si attesta al 3,1%. Le differenze con le potenze emergenti sono impressionanti e mostrano una gerarchia della crescita molto chiara:

- India: 6,2%;

- Cina: oltre 3,5%;

- Indonesia: oltre 3,5%;

- Argentina: oltre 3,5%;

- Italia: 0,8%.

In Europa, le dinamiche di governance segnalano una necessità di cambiamento immediato per rispondere alla crescita economica italiana stagnante e alle pressioni esterne. Sanofi ha deciso di non rinnovare il mandato a Paul Hudson, segnando la fine di un'era durata sei anni. Al suo posto subentrerà Belén Garijo, attuale guida di Merck KGaA e figura di spicco nel consiglio di L'Oréal. La nomina di Garijo rappresenta un momento storico: è la prima donna al vertice del colosso farmaceutico francese. Il presidente Frédéric Oudéa ha tracciato la rotta: serve un profilo capace di accelerare il passo e rafforzare la qualità dell'esecuzione strategica.

Olivier Charmeil gestirà la fase di transizione fino al 29 aprile, quando l'assemblea degli azionisti formalizzerà il nuovo corso.

Dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, i dati sul CPI core degli USA hanno scosso le certezze degli investitori. L'inflazione di gennaio è salita dello 0,4% su base mensile, portando il dato annuo al 3,3%. Questa resilienza dei prezzi complica i piani della Federal Reserve per un eventuale taglio dei tassi, poiché il mercato sperava in una discesa più rapida verso il target del 2%. La strada verso il cosiddetto soft landing appare ora più tortuosa del previsto.

A Milano, l'indice IT40 ha registrato una flessione dello 0,62% nella giornata del 12 febbraio, chiudendo a 46.223 punti. Nonostante la seduta negativa, la performance annuale resta solida con un progresso superiore al 21%. Mediobanca si muove in controtendenza in attesa dei nuovi piani strategici previsti per il 27 febbraio, mentre il settore bancario con Unipol e MPS subisce la pressione del contesto macroeconomico.



I mercati finanziari globali restano comunque vigili, osservando con attenzione le mosse delle banche centrali.

Il settore della tecnologia in Italia vede una crescita esponenziale negli investimenti in intelligenza artificiale, con un mercato che ha toccato quota 1,8 miliardi di euro nel 2025. Secondo i dati dell'osservatorio del Politecnico di Milano, l'AI generativa domina le scelte delle grandi imprese, rappresentando oltre l'80% dei consumi totali del comparto. Ciononostante, il World Economic Forum mette in guardia contro possibili bolle speculative. Il presidente Borge Brende ha indicato tre aree di rischio: criptovalute, AI e debito pubblico. Esiste il timore concreto che l'automazione possa colpire duramente i lavori amministrativi, creando una sorta di Rust Belt digitale nelle grandi metropoli.

In questo scenario di incertezza, la crescita economica italiana dipende dalla capacità di allocare correttamente il capitale.



Le strategie aziendali B2B devono adattarsi a un mondo polarizzato, dove la tecnologia corre più veloce della politica. La sostenibilità dei modelli di crescita attuali è sotto esame: da un lato ci sono nazioni che galoppano grazie all'innovazione, dall'altro economie mature strette tra inflazione e debiti crescenti. La partita si gioca sulla capacità di non restare intrappolati in narrazioni di breve periodo, guardando invece alle opportunità reali che un contesto così frammentato può ancora offrire a chi sa muoversi con agilità.

Articolo del 13/02/2026



