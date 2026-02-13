Factoring aziende italiane: la crescita del 2026 che sorprende gli investitori

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Il ruolo della regolamentazione”, presentata durante il convegno organizzato da Sda Bocconi e patrocinato dall’associazione. “La semplificazione libera risorse per le imprese” ha dichiarato Alessandro Carretta, segretario generale di Assifact, ribadendo che una normativa più snella non compromette la stabilità del sistema finanziario. Stefano Cappiello del MEF ha aggiunto che la semplificazione non equivale a deregolamentazione, ma deve salvaguardare l’equilibrio tra stabilità ed efficienza. Un punto focale del dibattito riguarda le nuove linee guida sull’identificazione del default proposte da EBA. Tali indicazioni prevedono l’estensione del periodo di “past due tecnico” da 30 a 90 giorni, riconoscendo le specificità del factoring. Questo cambiamento dovrebbe ridurre le sofferenze e le inadempienze, come dimostra la ricerca della Sda Bocconi sui dati 2015‑2024:

- Le sofferenze sono scese dall’1,18 % nel 2015 a circa lo 0,5 % nel 2024;

- Le inadempienze probabili sono diminuite sotto lo 0,3 % (da 1,59 %);

- Una quota significativa di crediti scaduti è tornata in bonis o è stata incassata senza aggravare il rischio;

- I ritardi di pagamento sono attribuiti per il 70 % a criticità amministrative e procedurali, più che a difficoltà finanziarie;

- Solo il 6,1 % dei comuni (6.1 % su 7.896) risulta in crisi conclamata, mantenendo basso il rischio di credito.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



La ricerca ipotizza anche l’impatto di un mondo privo di factoring. Paola Schwizer, docente e coordinatrice dello studio, ha stimato che l’assenza di questo strumento genererebbe un fabbisogno di liquidità annuo di circa 200 miliardi di euro. Nel contesto di Milano e Roma, dove la maggior parte delle operazioni di factoring si concentra, le autorità locali osservano una crescente attenzione verso la crescita del factoring 2026 e la regolamentazione factoring UE. Le amministrazioni stanno valutando politiche di incentivo per sostenere le imprese, soprattutto nelle filiere produttive più vulnerabili. In sintesi, il panorama del factoring per le aziende italiane appare dinamico e resiliente, sostenuto da dati concreti, da una normativa più flessibile e da un impegno condiviso tra istituzioni e operatori di mercato.

Articolo del 13/02/2026



