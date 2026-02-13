Borsa italiana: perché il FTSE MIB scende e quali titoli guidano il mercato
Un calo del 0,6 % ha lasciato la borsa italiana in zona di incertezza, mentre alcuni titoli hanno ribaltato il trend.
Il principale indice milanese ha chiuso giovedì a 46 223 punti, trascinato verso il basso dal settore finanziario FTSE MIB. Le tre banche più quotate hanno registrato perdite: UniCredit è scesa dello 0,6 %, Intesa Sanpaolo ha perso lo 0,7 % e Monte dei Paschi di Siena è calata dell’1,8 %. Al contempo, Banca Generali ha segnato una crescita dello 0,4 % grazie a un margine di interesse netto stabile al 1,95 %, in linea con le previsioni. Nel settore tecnologico, STMicroelectronics ha perso il 2,6 %, mentre l’energia ha subito una pressione: Eni ha ceduto lo 0,9 % a seguito del ribasso dei prezzi del petrolio.
Non tutte le azioni hanno seguito il trend negativo. Stellantis è avanzata del 3,4 % e Ferrari ha guadagnato l’1,9 %, segnando le migliori performance tra le azioni italiane della giornata. - UniCredit – 0,6 % di ribasso;
- Intesa Sanpaolo – 0,7 % di ribasso;
- Monte dei Paschi di Siena – 1,8 % di ribasso;
- Banca Generali – 0,4 % di rialzo;
- STMicroelectronics – 2,6 % di ribasso;
- Eni – 0,9 % di ribasso;
- Stellantis – 3,4 % di rialzo;
- Ferrari – 1,9 % di rialzo; Il contesto locale, con Milano al centro delle contrattazioni, evidenzia come le dinamiche del settore finanziario FTSE MIB possano influenzare l’intera giornata di trading. Gli investitori sembrano attendere segnali più chiari dal panorama macroeconomico, mentre le società con risultati solidi continuano a distinguersi.
