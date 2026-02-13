Borsa italiana: perché il FTSE MIB scende e quali titoli guidano il mercato

Un calo del 0,6 % ha lasciato la borsa italiana in zona di incertezza, mentre alcuni titoli hanno ribaltato il trend.

Il principale indice milanese ha chiuso giovedì a 46 223 punti, trascinato verso il basso dal settore finanziario FTSE MIB. Le tre banche più quotate hanno registrato perdite: UniCredit è scesa dello 0,6 %, Intesa Sanpaolo ha perso lo 0,7 % e Monte dei Paschi di Siena è calata dell’1,8 %. Al contempo, Banca Generali ha segnato una crescita dello 0,4 % grazie a un margine di interesse netto stabile al 1,95 %, in linea con le previsioni. Nel settore tecnologico, STMicroelectronics ha perso il 2,6 %, mentre l’energia ha subito una pressione: Eni ha ceduto lo 0,9 % a seguito del ribasso dei prezzi del petrolio.