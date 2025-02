Startup innovative: il motore dell'innovazione italiana non si ferma

Un altro elemento significativo è la giovane età degli imprenditori: in 3.695 imprese, l'età media dei soci e degli amministratori è inferiore a 35 anni. Questi numeri dimostrano come le nuove generazioni stiano investendo nell'innovazione e nell'imprenditoria. La distribuzione geografica delle startup innovative vede una prevalenza nel Nord-Ovest (35,1%), seguito da Sud Italia e Isole (27,7%), Centro (20%) e Nord-Est (17%). La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di start up (27,5%), seguita da Campania (12%) e Lazio (11,6%).

Quali sono i settori in cui operano principalmente queste realtà innovative? Il primato spetta alla produzione di software non connessi all'edizione (35,2%). Seguono le imprese impegnate in ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria (11%), i portali web (5,6%) e le società di consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica (4,6%).

Tuttavia, l'analisi di Cribis mette in luce anche alcune aree di miglioramento. Il 43,9% delle startup innovative in Italia presenta un livello di digital attitude medio-basso, il che significa che investono poco in digital marketing, digital transformation e nell'utilizzo di Internet come canale per il business. Solo il 19% ha un livello medio di digital attitude, mentre il 18% si colloca su un livello basso. Questi dati suggeriscono che l'adozione di strumenti digitali rappresenta un'opportunità ancora da sfruttare appieno. Anche l'innovation score, che misura il livello di innovazione delle imprese, evidenzia margini di crescita. Se il 32,4% del campione si colloca su un livello medio, e il 29% su un livello medio-alto, resta un 21,6% con un livello medio-basso.

Le startup devono quindi compiere ulteriori progressi in aree cruciali come la crescita della produttività e dell'autonomia patrimoniale, la presenza di brevetti innovativi, l'orientamento alla ricerca e sviluppo (R&D) e il grado di internazionalizzazione. In sintesi, l'ecosistema delle startup innovative in Italia si conferma dinamico e promettente, ma necessita di ulteriori investimenti in digitalizzazione e innovazione per esprimere appieno il suo potenziale.