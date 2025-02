Ottimismo sui negoziati di pace spinge i mercati globali, oro vicino ai massimi

Il prezzo dell'oro è tornato a salire, avvicinandosi ai massimi raggiunti martedì. L'euro ha continuato a rafforzarsi durante la notte, con un aumento dello 0,5% in Asia, raggiungendo 1,0433 dollari. Questo è stato favorito dalle telefonate di Trump con il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, che hanno alimentato la speranza di una fine prossima della guerra. I prezzi del petrolio sono diminuiti per il secondo giorno consecutivo, testando importanti livelli di supporto, mentre i future dell'EUROSTOXX 50 sono aumentati dell'1%, indicando un'apertura positiva per i mercati europei. I future del Nasdaq sono saliti dello 0,4% e quelli dell'S&P 500 dello 0,2%. L'indice Nikkei del Giappone ha guadagnato l'1,4%, grazie a uno yen molto debole. L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'area Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è aumentato dell'1,2%, raggiungendo il livello più alto dall'inizio di dicembre.

Le blue chip cinesi sono state dello 0,2% superiori e l'indice Hang Seng di Hong Kong ha esteso la sua corsa rialzista, salendo del 2,5% a un altro massimo di quattro mesi. Durante la notte, i dati hanno mostrato che i prezzi al consumo negli USA sono aumentati ai massimi da quasi un anno e mezzo a gennaio. L'indice principale dell'inflazione, che esclude i prezzi di cibo ed energia, è aumentato dello 0,4% nel mese, al di sopra delle previsioni dello 0,3%. Con la Federal Reserve che ha già segnalato di non avere fretta di tagliare ulteriormente i tassi, gli investitori hanno ridimensionato le aspettative di un maggiore allentamento della politica monetaria da parte della Federal Reserve quest'anno a soli 28 punti base, equivalenti a un solo taglio. I rendimenti del Tesoro sono aumentati in seguito ai dati sull'inflazione, con i rendimenti a 10 anni in aumento di 10 punti base durante la notte, raggiungendo un massimo di tre settimane del 4,66%.

Giovedì sono scesi di 3 punti base al 4,6092%.

Nel mercato dei cambi, il dollaro ha perso lo 0,2% a 154,15 yen, dopo essere aumentato dell'1,3% durante la notte. Lo yen è stato il più grande perdente a causa dei maggiori rendimenti statunitensi. Nei mercati delle materie prime, i prezzi del petrolio hanno esteso il loro calo notturno, poiché sono cresciute le speranze di un accordo di pace tra Russia e Ucraina, che significherebbe la fine delle sanzioni che hanno interrotto i flussi di approvvigionamento. Il greggio statunitense è sceso dell'1% a 70,64 dollari al barile, dopo essere sceso del 2,7% durante la notte, e il Brent è stato anche dell'1% inferiore a 74,43 dollari, dopo essere sceso del 2,4% durante la notte. L'oro è aumentato dello 0,5% a 2.918 dollari l'oncia, non lontano dal suo massimo storico di 2.942,70 dollari raggiunto martedì.