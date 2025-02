Mutui casa: importi e richieste in crescita nel 2024, ecco cosa sta succedendo

Anche il valore medio degli immobili oggetto di mutuo è aumentato, raggiungendo i 209.160 euro (+5%). L'età media degli aspiranti mutuatari è di quasi 40 anni e mezzo, un dato che riflette anche l'aumento delle richieste di surroga, passate dal 21% del 2023 al 29% del 2024. Questo incremento è dovuto principalmente alla diminuzione dei tassi applicati ai mutui. Analizzando specificamente le richieste di mutui per l'acquisto della prima casa, si osserva un aumento sia dell'importo medio richiesto (139.236 euro, +5%) sia del valore medio dell'immobile (191.677 euro, +3%). L'età media dei richiedenti (37 anni e mezzo) e la durata del piano di ammortamento (26 anni) rimangono sostanzialmente invariate. Nonostante i mutui a tasso fisso siano ancora considerati più vantaggiosi, il divario con i tassi variabili si è ridotto.

Simulazioni di Facile.It e Mutui.It indicano che, per un mutuo medio di 126.000 euro da restituire in 25 anni (copertura del 70% del valore dell'immobile), le migliori offerte online partono da un tasso (TAN) del 2,45%, con una rata mensile di 562 euro. Per gli immobili di classe A o B, i mutui green offrono tassi ancora più competitivi, a partire dal 2,40% (TAN) e una rata di 559 euro. Per la surroga, il miglior TAN disponibile online è del 2,57% (rata di 570 euro). I tagli dei tassi di interesse da parte della BCE hanno reso i mutui a tasso variabile più convenienti rispetto a sei mesi fa. Le migliori offerte online per un mutuo medio partono da un tasso (TAN) del 3,50%, con una rata di 631 euro. Per gli immobili di classe A o B, i valori partono dal 3,33%, con una rata di 612 euro.

In sintesi, il mercato dei mutui mostra segnali incoraggianti, con una ripresa delle richieste e degli importi erogati, soprattutto grazie alle politiche monetarie della BCE e alla crescente attenzione verso soluzioni più sostenibili come i mutui green.