Mercati asiatici contrastati: Tokyo brilla, pesa l'inflazione USA

Tokyo si distingue per una performance positiva, con l'indice Nikkei 225 in rialzo dell'1,28%, proseguendo il trend rialzista innescato lunedì scorso. Al contrario, le borse cinesi di Shenzhen e Shanghai mostrano un andamento negativo, con cali rispettivamente dello 0,61% e dello 0,37%. Tra gli altri mercati asiatici, spiccano le performance positive di Hong Kong (+1,66%) e Seul (+1,36%). In rialzo anche Mumbai (+0,62%), mentre Sydney (+0,05%) si mantiene sui livelli della vigilia. Sul fronte valutario, l'euro mostra un leggero apprezzamento nei confronti dello yen (+0,22%) e del dollaro di Hong Kong (+0,43%), mentre si mantiene stabile rispetto allo yuan cinese (+0,12%). Per quanto riguarda i rendimenti obbligazionari, il titolo di stato giapponese a 10 anni si attesta all'1,35%, mentre quello cinese è pari all'1,64%.

Ecco la situazione dei principali indici azionari asiatici: 1. Nikkei 225 (Tokyo): +1,28% 2. Hang Seng (Hong Kong): +1,66% 3. Kospi (Seul): +1,36% 4. BSE Sensex (Mumbai): +0,62% 5. ASX 200 (Sydney): +0,05% In sintesi, i mercati asiatici mostrano una reazione contrastata alle notizie provenienti dagli USA e alle prospettive geopolitiche. Mentre alcune borse, come Tokyo e Hong Kong, beneficiano di un rinnovato ottimismo, altre risentono delle preoccupazioni legate all'inflazione e alla politica monetaria della FED.