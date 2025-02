Italiaonline e ReStore: pubblicità personalizzata grazie ai dati dei consumatori nel retail media

La nuova offerta di Retail Media di Italiaonline consente agli inserzionisti di: 1. Segmentare e targettizzare le campagne pubblicitarie basandosi su dati specifici relativi alle preferenze e alle abitudini di acquisto dei consumatori. Ad esempio, individuare chi acquista abitualmente prodotti per l'infanzia, bevande gassate e cibi piccanti, oppure chi preferisce la pasta al sugo. 2. Identificare i clienti ad alta capacità di spesa e quelli più sensibili alle promozioni. 3. Aumentare l'efficacia delle campagne attraverso un targeting altamente personalizzato. 4. Ampliare le campagne su un inventario di alta qualità e in continua crescita. 5. Sfruttare una base dati in continua espansione, grazie alla collaborazione con i principali attori della GDO. La collaborazione tra Italiaonline e ReStore punta a posizionare Italiaonline come leader nel settore del Retail Media, offrendo ai clienti un'offerta integrata che combina i dati transazionali con l'inventario pubblicitario di Italiaonline, unita a una profonda conoscenza del mercato e delle esigenze degli inserzionisti.

Il Retail Media è considerato una delle principali evoluzioni nel campo della pubblicità digitale, insieme alla ricerca e ai social media, e si prevede una crescita significativa nei prossimi tre anni. L'offerta di Italiaonline, integrata con soluzioni hyperlocal per campagne pubblicitarie mirate a specifiche aree geografiche, dimostra l'impegno dell'azienda verso l'innovazione e la ricerca di soluzioni sempre più efficaci per i suoi clienti.

"Con il lancio della nostra offerta Retail Media, Italiaonline si conferma all’avanguardia nell’innovazione digitale, offrendo agli advertiser strumenti sempre più efficaci e mirati", ha dichiarato Andrea Chiapponi, Chief Publishing and Advertising Officer di Italiaonline. "Grazie alla partnership con ReStore, siamo in grado di trasformare i dati di acquisto in insight strategici, permettendo alle aziende di connettersi con i consumatori in modo altamente personalizzato e rilevante.



Questa evoluzione segna un passo decisivo verso il futuro del digital advertising, in cui dati, tecnologia e creatività si fondono per massimizzare il valore delle campagne.".

Barbara Labate, CEO di ReStore, ha aggiunto: "Questa partnership con Italiaonline rappresenta un punto di svolta per il settore del digital advertising. I dati transazionali, sono dati deterministici che consentono di creare campagne pubblicitarie estremamente personalizzate, in grado di raggiungere il consumatore giusto al momento giusto. La possibilità di integrare i dati reali degli acquisti della Grande Distribuzione Organizzata con l’inventario pubblicitario di Italiaonline ci permette di offrire ai brand insight strategici unici, conoscendo così meglio le abitudini e desideri dei propri clienti, migliorando le performance delle campagne, massimizzando il ritorno sull’investimento.



Ciò è indispensabile per generare una nuova fonte di revenue per i nostri partner Retail della GDO. Siamo entusiasti quindi di contribuire a definire nuovi standard per il Retail Media in Italia e di supportare le aziende nel connettersi con i propri consumatori in modo sempre più efficace.". Dunque, grazie alla sinergia tra i dati di acquisto e le tecnologie di advertising, Italiaonline e ReStore puntano a fornire alle aziende strumenti avanzati per raggiungere i consumatori in modo più efficace e personalizzato.