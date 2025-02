Invesco sfida il mercato europeo con nuovi Etf sui Collateralized Loan Obligations

Sono i primi Etf UCITS domiciliati in Europa a fornire un'esposizione diversificata alle notes Clo in dollari statunitensi (USD) con rating AAA, aprendo le porte al mercato Clo più grande e liquido a livello globale. 2. Sfruttano l'esperienza di Invesco, con oltre 25 anni di gestione delle notes Clo, combinando le competenze nel credito privato e nella costruzione di Etf. 3. Offrono agli investitori la possibilità di beneficiare di un reddito costante e di preservare il capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in tranche con rating AAA dei titoli di debito a tasso variabile emessi dai Clo. Stephanie Butcher, Co-Head of Investment di Invesco, ha sottolineato l'importanza di offrire ai clienti una vasta gamma di soluzioni d'investimento, combinando l'esperienza dei team specializzati per ottenere i migliori risultati.

Michael Craig, Head of European Senior Loans di Invesco Private Credit, ha evidenziato come la selezione attiva dei titoli, la gestione del rischio e la presenza sul mercato aggiungano valore significativo all'investimento in Clo. "La qualità del gestore di CLO è fondamentale per la performance attraverso i cicli di mercato", ha affermato Craig. Gary Buxton, Head of ETFs and Indexed Strategies for EMEA and APAC di Invesco, ha aggiunto che questi nuovi Etf rendono accessibile un'asset class precedentemente di difficile accesso a una vasta gamma di investitori sofisticati. Gli Etf investiranno principalmente in attività denominate in USD o EUR, con almeno l'80% dei titoli di debito Clo con rating AAA e il resto di tipo investment grade, principalmente nelle tranche AA.

Craig ha spiegato che la tranche AAA dei Clo offre uno spread più elevato rispetto ad altri strumenti con rating simile, senza aver mai subito un default. La loro natura a tasso variabile, inoltre, li rende interessanti per la diversificazione del portafoglio. In quanto Etf UCITS, questi fondi sono soggetti al Regolamento europeo sulla cartolarizzazione, che prevede che possano investire solo in Clo in cui il cedente, lo sponsor o il prestatore originario mantengano un interesse economico netto di almeno il 5%. Questo assicura che i gestori abbiano un interesse diretto nella performance dei Clo. Un Clo è una società veicolo che emette titoli di debito garantiti da un pool di prestiti garantiti principalmente senior di società. Le distribuzioni dal pool di attività del Clo sono pagate in base alla seniority, con la tranche AAA a più alto rating pagata per prima.



Questa struttura protegge le tranche AAA dal rischio di default. Ecco i primi cinque elementi chiave:

1. Nuovi Etf Invesco: lanciati due nuovi Etf UCITS sui Clo.

2. Esposizione AAA: focus sulle tranche con rating più elevato.

3. Mercato europeo: primi Etf di questo tipo domiciliati in Europa.

4. Gestione attiva: selezione accurata dei titoli.

5. Diversificazione: opportunità di diversificare il portafoglio con un'asset class a basso rischio di default.