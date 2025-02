Fallisce l'accordo: Honda e Nissan rompono i negoziati di fusione

Secondo fonti locali, Honda aveva sollecitato Nissan ad accelerare il suo processo di ristrutturazione. Nel novembre 2024, Nissan aveva annunciato un piano per tagliare 9.000 posti di lavoro a livello globale e ridurre la sua capacità produttiva del 20%, in seguito a un calo di oltre il 90% dell'utile netto nel periodo tra aprile e settembre. Una potenziale fusione avrebbe creato il terzo gruppo automobilistico mondiale per numero di veicoli venduti, con circa 8 milioni di unità, posizionandosi dietro a Toyota e Volkswagen. Nonostante la rottura dei negoziati, le due società hanno dichiarato che continueranno a collaborare in settori chiave come lo sviluppo di batterie, la guida autonoma, il software e le tecnologie per veicoli elettrici. Nel frattempo, Young Liu, numero uno del gruppo tech cinese Foxconn, ha espresso interesse a cooperare con Nissan nella sua fase di rilancio.

Una delle ipotesi al vaglio è l'acquisizione del 36% circa delle azioni di Nissan attualmente detenute da Renault. Contemporaneamente, Honda Motor ha comunicato che l'utile operativo del terzo trimestre è aumentato del 5% rispetto all'anno precedente. Questo incremento è dovuto principalmente alla buona performance del settore motociclistico e alla debolezza dello yen, anche se i risultati non hanno pienamente soddisfatto le stime degli analisti. Nello specifico, i profitti operativi hanno raggiunto i 397,3 miliardi di yen (2,58 miliardi di dollari), mentre le previsioni indicavano 403,7 miliardi di yen, secondo un sondaggio condotto da LSEG tra sette analisti. La casa automobilistica ha beneficiato di un aumento delle vendite nel mercato statunitense, mentre in Cina si è registrato un calo nel corso del trimestre.

Honda ha confermato la sua previsione di utile operativo per l'intero anno, pari a 1,42 trilioni di yen, rivedendo al contempo le stime di vendita globale a 3,75 milioni di veicoli, rispetto ai 3,8 milioni previsti in precedenza, principalmente a causa di un calo previsto in Giappone. "La mancata fusione non pregiudica la volontà di collaborare", hanno fatto sapere da Honda, sottolineando l'importanza di proseguire insieme nello sviluppo di nuove tecnologie.