Commerzbank: ricavi e tagli al personale per difendere l'indipendenza da UniCredit

900 posizioni a tempo pieno entro il 2028. Il grosso dei tagli, circa 3.300, interesserà le funzioni del personale centrale e le operazioni in Germania. Secondo la banca, questa decisione è motivata dalla crescente digitalizzazione e dall'espansione delle sedi internazionali. L'istituto precisa che il numero totale dei dipendenti dovrebbe rimanere stabile a 36.700 in tutto il mondo, grazie all'aumento del personale in aree strategiche come le sedi internazionali e la filiale polacca mBank. Per gestire la riorganizzazione in modo socialmente responsabile, Commerzbank prevede di sfruttare il turnover naturale e i pensionamenti. La banca offrirà anche un programma di prepensionamento parziale nel corso di quest'anno. Questi principi sono stati definiti in un accordo di trasformazione congiunto con i sindacati. Si stimano oneri di ristrutturazione pari a circa 700 milioni di euro prima delle imposte nel 2025.

Passando ai risultati finanziari, al 31 dicembre 2024 Commerzbank ha registrato: 1. Utile netto: 2,7 miliardi di euro (in crescita del 20%) 2. Risultato operativo: 3,8 miliardi di euro (+12%) 3. Ricavi: 11,1 miliardi di euro (+6%) 4. Reddito da commissioni nette: 3,6 miliardi di euro (+7%) Agli azionisti andranno complessivamente 1,73 miliardi di euro, con un dividendo previsto di 65 centesimi per azione. La banca prevede di restituire agli azionisti circa 3,1 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2024, superando le stime iniziali. "Abbiamo ottenuto ancora una volta risultati eccezionali. Con un altro risultato record, abbiamo dimostrato di creare valore aggiunto per i nostri azionisti, clienti e dipendenti. Abbiamo aumentato significativamente la nostra redditività, ampliato la nostra attività di commissioni, migliorato il nostro rapporto costi-ricavi e siamo un datore di lavoro ancora più attraente.



Questo ci fornisce una solida base per gli anni a venire", ha dichiarato Bettina Orlopp, CEO di Commerzbank.