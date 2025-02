Cala la produzione industriale in zona Euro a dicembre 2024 secondo EuroStat

Nel dettaglio, nell'euro area a dicembre 2024, rispetto a novembre 2024, la produzione industriale è diminuita dell'1,9% per i beni intermedi, aumentata dello 0,5% per l'energia, diminuita del 2,6% per i beni strumentali, diminuita dello 0,7% per i beni di consumo durevoli e aumentata del 5,1% per i beni di consumo non durevoli. Nell'UE, la produzione industriale è diminuita dell'1,8% per i beni intermedi, aumentata dello 0,6% per l'energia, diminuita del 2,0% per i beni strumentali, diminuita dell'1,0% per i beni di consumo durevoli e aumentata del 5,2% per i beni di consumo non durevoli. I maggiori cali mensili sono stati registrati in Belgio (-6,8%), Portogallo (-4,4%) e Austria (-3,3%). Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Irlanda (+8,2%), Lussemburgo (+6,7%) e Croazia (+6,3%).

Analizzando il confronto annuale per principali raggruppamenti industriali e per stati membri, nell'euro area a dicembre 2024, rispetto a dicembre 2023, la produzione industriale è diminuita del 2,4% per i beni intermedi, aumentata dello 0,5% per l'energia, diminuita dell'8,1% per i beni strumentali, diminuita del 2,2% per i beni di consumo durevoli e aumentata dell'8,3% per i beni di consumo non durevoli. Nell'UE, la produzione industriale è diminuita del 2,3% per i beni intermedi, aumentata dello 0,6% per l'energia, diminuita del 7,5% per i beni strumentali, diminuita dell'1,8% per i beni di consumo durevoli e aumentata dell'8,2% per i beni di consumo non durevoli. I maggiori cali annuali sono stati registrati in Austria (-9,5%), Italia (-7,1%) e Ungheria (-6,4%). Gli aumenti più elevati sono stati osservati a Malta (+14,4%), in Irlanda (+10,1%) e in Lituania (+7,6%).

"Questi dati evidenziano una fase di contrazione per il settore industriale europeo, con alcune eccezioni positive in specifici stati membri", ha commentato un analista del settore. La diminuzione generalizzata della produzione di beni intermedi e strumentali suggerisce una possibile frenata degli investimenti e delle attività produttive a lungo termine.