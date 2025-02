Borse euforiche: tregua in Ucraina e ottimismo su Trump-Putin spingono i mercati

Nonostante le incertezze legate alla politica commerciale degli USA, la maggior parte delle borse europee ha chiuso la giornata in territorio positivo. Anche Wall Street ha mostrato un andamento positivo, nonostante i dati sui prezzi alla produzione di gennaio abbiano confermato un trend al rialzo. Londra è stata l'unica borsa europea a chiudere in negativo (-0,46%), nonostante i dati macroeconomici che indicano che il Regno Unito ha evitato la recessione nel quarto trimestre, con una crescita economica dello 0,1%. Anche l'economia della zona euro non brilla, con un calo della produzione industriale a dicembre (-1,1%, -2% annuo), ma i mercati azionari hanno mostrato una forte reazione positiva.

Piazza Affari ha guadagnato lo 0,82%, raggiungendo i 37.908 punti base, consolidandosi ai massimi da oltre 17 anni. L'indice milanese è stato trainato dai titoli industriali e del lusso, mentre le banche e i titoli petroliferi hanno pesato sulla performance.

In un contesto caratterizzato da risultati trimestrali, sviluppi geopolitici e dati macroeconomici, Francoforte ha dominato la zona euro con un aumento del 2,13% a 22.613 punti base. Il lusso ha spinto Parigi (+1,52%), mentre Madrid (+0,2%) e Amsterdam (+0,42%) sono rimaste più indietro. Al di fuori del blocco, Zurigo ha brillato con un +2,02%, e Mosca è salita del 9,39% (indice RTSI in dollari). Il Moex, indice in rubli, è aumentato del 5,88%. Contestualmente, la moneta russa si è rafforzata. Sul mercato valutario, il dollaro ha perso terreno, cedendo oltre il 3% contro il rublo e lo 0,67% contro lo yen. L'euro è salito dello 0,43%, attestandosi a 1,0428. I titoli del Tesoro USA hanno mostrato un andamento simile al dollaro, con prezzi in rialzo e tassi in ribasso, fornendo un sostegno all'azionario di Wall Street, in particolare al Nasdaq (+1,06%).

Tra le materie prime, l'oro si è confermato sui massimi, superando i 2900 dollari l'oncia. Il petrolio ha subito un leggero calo, a causa dei potenziali colloqui russo-ucraini e dell'aumento delle scorte USA. Il gas ha invertito la rotta, dopo gli aumenti dovuti all'interruzione delle forniture russe al nord Europa attraverso l'Ucraina e al freddo intenso. Ad Amsterdam, i prezzi sono scesi di quasi l'8%, attestandosi sotto i 52 euro al Mwh. A Piazza Affari, Moncler ha guidato la classifica delle blue chip con un +9,54%. Il lusso ha brillato anche con Brunello Cucinelli (+3,81%) e Ferragamo (+8,4%). La seduta è stata positiva anche per Stellantis (+4,54%) e Campari (+3,8%), mentre Leonardo ha guadagnato il 2,24%. Tra le blue chip più vendute, figurano le banche: Mps (-2,4%), Banco Bpm (-1,85%), Bper (-1,24%), Intesa (-0,94%), Unicredit (-0,93%) e Mediobanca (-0,74%).



La performance peggiore è stata quella di Telecom Italia (-2,55%). Sul fronte dei titoli di Stato, i tassi sono scesi e lo spread tra Btp e Bund a 10 anni si è ridotto a 107 punti base, con rendimenti rispettivamente al 3,49% e al 2,42%. Ecco le prime cinque posizioni tra le blue chip di Piazza Affari: 1. Moncler +9,54% 2. Ferragamo +8,4% 3. Stellantis +4,54% 4. Campari +3,8% 5. Brunello Cucinelli +3,81% Le prospettive di una tregua in Ucraina e i colloqui tra Trump e Putin hanno contribuito a creare un clima di ottimismo sui mercati finanziari, nonostante le persistenti incertezze economiche e geopolitiche. Gli investitori sembrano scommettere su una possibile distensione, premiando i titoli industriali e del lusso.