Boom di utili per le banche italiane: bene il risparmio gestito ma frena il credito alle imprese

Ma vediamo i numeri nel dettaglio. I primi cinque gruppi bancari italiani – ovvero Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Monte dei Paschi di Siena (MPS) e Bper Banca – hanno archiviato il 2024 con risultati in forte crescita:

1. Proventi operativi: +5,6%

2. Risultato netto: +7,2%

3. Commissioni nette: +8%

4. Interessi netti: +4,6%

5. Raccolta indiretta: +9,3% Questi risultati sono stati ottenuti nonostante la BCE abbia iniziato a ridurre i tassi di interesse a partire da giugno. L'aumento delle commissioni nette, in particolare quelle relative alla gestione del risparmio, all'intermediazione e alla consulenza, ha trainato i conti, compensando il calo dei margini di interesse. Questo dato evidenzia la strategia delle banche di puntare sui ricavi derivanti dal risparmio gestito.

La raccolta indiretta, composta sia dal risparmio gestito che dalla raccolta amministrata, è aumentata significativamente, senza penalizzare la raccolta diretta, che ha comunque registrato una crescita dell'1,3%. Parallelamente all'aumento dei ricavi, i costi operativi sono cresciuti in modo contenuto (+1,1%), portando a una riduzione del rapporto cost/income, sceso dal 44,1% al 42,2%. L'incidenza dei costi del personale sui proventi operativi è diminuita dal 27,4% al 26,4%. Inoltre, la produttività è in crescita, con un aumento del 4,5% del prodotto bancario pro capite. Anche l'indice delle commissioni nette pro capite e il risultato netto di gestione per dipendente sono aumentati rispettivamente del 10,5% e del 14,1%. Contestualmente, si è registrata una riduzione del numero dei dipendenti (-1,2%) e delle filiali (-4,3%). La qualità del credito rimane un punto di forza del sistema bancario italiano.

Il costo del rischio, ovvero l'incidenza delle svalutazioni, è sceso dallo 0,31% allo 0,28%, mentre l'npl ratio netto è rimasto stabile all'1,4%. Anche il peso degli stage 2 è diminuito, passando dal 12,3% al 9,6%. Nonostante la generosa distribuzione di dividendi e i buyback, la patrimonializzazione si mantiene elevata, con un cet1 ratio al 14,9%, grazie anche alla riduzione dell'1,9% delle attività ponderate per il rischio. Tuttavia, gli impieghi hanno subito una contrazione dell'1,9%, confermando una tendenza iniziata nel giugno 2022, con una diminuzione complessiva di 107 miliardi di euro, pari all'8,8%. In sintesi, il 2024 è stato un anno positivo per le banche italiane, che hanno beneficiato dell'aumento delle commissioni e della buona gestione del risparmio. Tuttavia, la contrazione del credito rappresenta un campanello d'allarme per la crescita economica del Paese.



"L’aumento dei ricavi è dovuto ad un incremento in valore assoluto delle commissioni praticamente pari a quello degli interessi netti, che sono quindi cresciuti nonostante la riduzione dei tassi praticata dalla Bce lo scorso anno. Il rialzo signicativo del risparmio gestito e lo spread elevato tra i tassi sui prestiti e quelli sui depositi sono i driver dell’aumento dei ricavi", sottolinea il Segretario generale First Cisl Riccardo Colombani. "Completa il quadro dei risultati strabilianti un costo del rischio irrilevante, con rettiche nette su crediti in diminuzione, in un contesto di continua riduzione dei rischi delle attività delle 5 big a livello aggregato, condizionata dalla riduzione dei prestiti alla clientela da parte di Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco Bpm. Da un lato, emerge un chiaro obiettivo strategico di aumento del risparmio gestito che determina laute commissioni.



Se avessimo un mercato dei capitali eciente - prosegue - il risparmio potrebbe conuire nell’economia reale del Paese, ma purtroppo sappiamo che non è così. Dall’altro, la continua riduzione del credito a livello aggregato, dovuta probabilmente ad una carente domanda, ma anche ad un atteggiamento molto prudente riguardo alle condizioni di oerta da parte delle banche, serve a ridurre l’assorbimento di capitale. Ciò non ci rende ottimisti circa il buon esito della necessaria trasformazione digitale, ma anche ecologica, dei sistemi produttivi e del sostegno alle famiglie nel soddisfacimento delle esigenze di investimento in beni durevoli. Siamo convinti - conclude Colombani - che l’ulteriore concentrazione del sistema bancario che è in corso di realizzazione, non rappresenti la soluzione dei problemi che, anzi, rischiano di aggravarsi".