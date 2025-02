Aumentano i prezzi alla produzione negli USA: cosa significa per i tassi di interesse?

Alcuni dettagli del rapporto suggeriscono, tuttavia, un aumento più contenuto delle principali misure dell'inflazione monitorate dalla banca centrale statunitense per il suo obiettivo del 2%, rispetto a quanto previsto dopo i solidi dati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI).

L'indice dei prezzi alla produzione (PPI) per la domanda finale è aumentato dello 0,4% il mese scorso, dopo un rialzo rivisto dello 0,5% a dicembre, come riportato dal Bureau of Labor Statistics (BLS) del Dipartimento del Lavoro. Gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto un aumento dello 0,3%. Nei 12 mesi fino a gennaio, il PPI è avanzato del 3,5%, come a dicembre. Con il rapporto di gennaio, il BLS ha aggiornato i pesi per riflettere i movimenti dei prezzi nel 2024 e i fattori di aggiustamento stagionale.

L'aumento del PPI ha riguardato sia beni che servizi. I prezzi all'ingrosso dei beni sono aumentati dello 0,6%, dopo un aumento dello 0,5% a dicembre. Più della metà dell'aumento è derivato da un balzo dell'1,7% dei prezzi dei prodotti energetici. I prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati dell'1,1%, con i prezzi delle uova in aumento del 44,0% a causa di un'epidemia di influenza aviaria.

Escludendo alimentari ed energia, i prezzi dei beni sono aumentati dello 0,1% per il secondo mese consecutivo. I servizi sono aumentati dello 0,3% dopo essere saliti dello 0,5% a dicembre. Un'impennata del 5,7% dei prezzi all'ingrosso delle camere d'albergo ha rappresentato più di un terzo dell'aumento dei servizi. Ci sono stati anche aumenti nei prezzi all'ingrosso della vendita al dettaglio di automobili, del trasporto di merci su strada, della vendita al dettaglio di cibo e alcolici, della vendita al dettaglio di abbigliamento, gioielli, calzature e accessori e delle telecomunicazioni via cavo in bundle.

Ma i margini per la vendita al dettaglio di carburanti e lubrificanti sono scesi del 9,8%.

Le commissioni di gestione del portafoglio sono aumentate dello 0,4%, mentre le tariffe aeree sono diminuite dello 0,3%. I prezzi delle cure mediche sono diminuiti dello 0,5% e il costo dell'assistenza ospedaliera per i pazienti interni è sceso dello 0,3%. I prezzi dell'assistenza ospedaliera ambulatoriale sono diminuiti dello 0,4%. Commissioni di gestione del portafoglio, assistenza sanitaria, alloggio in hotel e motel e tariffe aeree sono tra le componenti che rientrano nel calcolo dell'indice dei prezzi per le spese per consumi personali (PCE), escludendo cibo ed energia, una delle misure monitorate dalla FED per la politica monetaria. Con i dati CPI e PPI a disposizione, le stime degli economisti per l'aumento dell'indice dei prezzi PCE core a gennaio variavano dallo 0,2% allo 0,3%.



Ciò era inferiore al guadagno dello 0,4% previsto dopo i dati CPI. L'inflazione core è salita dello 0,2% a dicembre ed era previsto un aumento del 2,6% su base annua a gennaio, in calo rispetto al 2,7% stimato dopo il rapporto CPI.

L'inflazione core annuale è stata del 2,8% a dicembre. I mercati finanziari hanno posticipato le aspettative di taglio dei tassi a settembre da giugno, sebbene alcuni economisti ritengano che la finestra per un ulteriore allentamento della politica monetaria si sia chiusa, citando la forte domanda interna e un mercato del lavoro stabile. Il presidente della FED, Jerome Powell, ha dichiarato ai legislatori: "Siamo vicini, ma non ci siamo ancora sull'inflazione", aggiungendo che "vogliamo mantenere una politica restrittiva per ora". La FED ha lasciato invariato il suo tasso di interesse di riferimento overnight nell'intervallo 4,25%-4,50% a gennaio, dopo averlo ridotto di 100 punti base da settembre, quando ha avviato il suo ciclo di allentamento della politica monetaria.



Il tasso di riferimento è stato aumentato di 5,25 punti percentuali nel 2022 e nel 2023 per domare l'inflazione. Le politiche fiscali, commerciali e migratorie dell'amministrazione Trump sono viste come un elemento che alimenta l'inflazione. Un dazio del 25% sulle merci provenienti da Canada e Messico è stato sospeso fino a marzo, ma un dazio aggiuntivo del 10% sulle merci cinesi è entrato in vigore questo mese. La stabilità del mercato del lavoro è stata confermata da un rapporto separato del Dipartimento del Lavoro, secondo cui le richieste iniziali di sussidi statali di disoccupazione sono diminuite di 7.000 unità, attestandosi a 213.000 unità destagionalizzate per la settimana terminata l'8 febbraio. Gli economisti avevano previsto 215.000 richieste per l'ultima settimana.