Export agroalimentare Italia in crescita: il piano B2B per sconfiggere l'Italian sounding dopo il riconoscimento UNESCO



L’iscrizione della cucina italiana nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, avvenuta il 10 dicembre 2025, non è solo un atto simbolico. È un catalizzatore identitario che arriva proprio mentre l'export agroalimentare Italia opera come uno dei principali motori di crescita, sostenendo le filiere produttive in regioni chiave, dalle eccellenze casearie del Nord alle produzioni ortofrutticole del Mezzogiorno. Nel 2023 il valore delle vendite italiane oltre confine aveva già toccato circa 64 miliardi di euro, consolidando un trend di crescita quasi ininterrotto. La progressione ha continuato a stupire: con i 69 miliardi del 2024 e i 42,5 miliardi registrati nei primi sette mesi del 2025, il cammino verso l’obiettivo dichiarato di 100 miliardi di euro di export entro il 2030 appare concreto. In questo contesto di espansione economica e rafforzamento della filiera, il riconoscimento UNESCO cucina italiana ha effetti strategici diretti per le imprese:

- rafforza il posizionamento del Paese come leader indiscusso della cultura gastronomica globale;

- fornisce alle imprese un nuovo e potente argomento per il marketing e lo storytelling;

- consolida il legame strutturale tra il turismo, il territorio e la qualità dei prodotti agroalimentari.



Accanto a questi numeri record, si manifesta l'ombra del fenomeno dell’Italian sounding. Si tratta di tutti quei prodotti che richiamano l'italianità attraverso nomi suggestivi, bandiere tricolori, o immagini di monumenti celebri, ma che non hanno alcun legame reale con i territori di produzione italiani. Secondo stime elaborate da autorevoli centri di ricerca economica, il valore globale dell’Italian sounding avrebbe toccato circa 98 miliardi di euro nel 2023. Questa cifra è sbalorditiva, soprattutto se confrontata con i circa 62 miliardi di euro di esportazioni agroalimentari italiane reali registrate nello stesso periodo. Questo scenario comporta gravi conseguenze economiche e reputazionali:

- si traduce in una significativa perdita di fatturato potenziale per le imprese italiane oneste;

- provoca la diluizione e l'indebolimento del brand Italia sui mercati internazionali;

- genera confusione e disorientamento per i consumatori stranieri. Lo status di patrimonio culturale immateriale non è concepito come un marchio commerciale e non offre le stesse tutele giuridiche di una DOP, una IGP o un marchio registrato.



La Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale immateriale mira infatti alla salvaguardia di pratiche, conoscenze e tradizioni, come le tecniche artigianali o i saperi gastronomici, non alla regolamentazione diretta dell’uso commerciale di nomi e segni distintivi. Gli strumenti giuridici fondamentali per la tutela Italian Sounding B2B rimangono, quindi, quelli tradizionali:

- le Indicazioni Geografiche (IG) e le certificazioni DOP/IGP, che conferiscono diritti di proprietà intellettuale sui nomi legati a uno specifico territorio;

- i marchi collettivi e di certificazione, gestiti dai consorzi e dalle associazioni dei produttori;

- gli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra l'Unione Europea e i Paesi terzi per il riconoscimento e la protezione delle IG. Ciononostante, il riconoscimento UNESCO assume un ruolo cruciale in termini di soft power. Esso può rafforzare le argomentazioni politiche e diplomatiche dell’Italia nelle negoziazioni internazionali che riguardano le IG e la lotta alla contraffazione. Inoltre, aumenta l’attenzione mediatica e l’interesse dei consumatori esteri verso l’autenticità.



Fornisce alle imprese un vero e proprio ombrello reputazionale che valorizza l’origine italiana del prodotto. Per questo motivo, le aziende devono tradurre attivamente questa narrazione culturale in concrete strategie marketing B2B agroalimentare. Le opportunità sono molteplici per chi opera nella filiera. È fondamentale illustrare su packaging, piattaforme digitali e materiali B2B che il prodotto offerto è espressione diretta di una cucina riconosciuta come patrimonio UNESCO. Bisogna raccontare in modo trasparente la filiera, evidenziando il territorio, i produttori e le ricette tradizionali che legano quel prodotto alla cultura gastronomica italiana. Le campagne di promozione classiche devono essere affiancate da attività di education

- mirate per buyer, distributori e ristoratori esteri. Queste attività possono includere masterclass specializzate, degustazioni guidate e academy digitali. È imperativo rendere indiscutibile, agli occhi dei consumatori di ogni parte del mondo, l’autenticità di ciò che appartiene al vero patrimonio gastronomico italiano rispetto a ciò che tenta solo di richiamarlo.



