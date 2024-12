Virgin Galactic punta all'italia: voli spaziali da grottaglie?





Virgin Galactic, società specializzata in voli spaziali, e l'ENAC, l'ente italiano per l'aviazione civile, hanno avviato una collaborazione. L'obiettivo? Studiare la possibilità di effettuare voli spaziali dallo Spazioporto di Grottaglie, in Puglia.

Questo accordo si concentrerà sulla fattibilità tecnica e normativa per i voli spaziali suborbitali. Ma cosa significa "suborbitale"? Immagina un volo che sale nello spazio, ma non abbastanza da completare un'orbita completa intorno alla Terra. Questi voli offrono un'esperienza di assenza di gravità e una vista unica del nostro pianeta.

Lo studio valuterà se lo Spazioporto di Grottaglie sia adatto a tali operazioni.

La prima fase, prevista entro il 2025, analizzerà lo spazio aereo di Grottaglie e la compatibilità con i requisiti di Virgin Galactic. Si esamineranno anche le normative, le infrastrutture e la capacità di supportare voli spaziali frequenti. Se questa fase avrà esito positivo, la seconda fase si occuperà del personale locale e del potenziale impatto economico per l'Italia, in particolare per la regione Puglia. Si stima che molti voli settimanali potrebbero generare una notevole crescita economica.

Questo annuncio segue una ricerca condotta dall'Aeronautica Italiana e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche sulla missione “Galactic 01” di Virgin Galactic del giugno 2023. Quella missione ha segnato il primo volo spaziale commerciale della Società. Michael Colglazier, CEO di Virgin Galactic, ha sottolineato l'importanza di sviluppare spazioporti in posizioni strategiche per estendere i voli spaziali in tutto il mondo.

Vito Bavaro, della Regione Puglia, ha evidenziato come questo progetto si allinei con gli investimenti regionali in ricerca e innovazione. Questa collaborazione con Virgin Galactic rafforzerebbe la regione come base per i voli suborbitali nel Mediterraneo.

Questo accordo potrebbe aprire nuove opportunità per il turismo spaziale e la ricerca scientifica, portando benefici economici e tecnologici all'Italia. Ma quanto ci vorrà prima di vedere i primi voli dallo spazioporto di Grottaglie?