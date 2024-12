SpaceX: la valutazione sale alle stelle





La società di missili SpaceX, non quotata in borsa e guidata da Elon Musk, ha visto un'impennata nella sua valutazione. Grazie a una transazione interna di azioni, il valore dell'azienda è schizzato a 350 miliardi di dollari, equivalenti a circa 332 miliardi di euro. A settembre, SpaceX era valutata circa 250 miliardi di dollari, con un prezzo per azione di 112 dollari. La recente operazione ha visto la società e i suoi investitori acquistare fino a 1,25 miliardi di dollari di azioni ordinarie. Questo ha causato un aumento del 65% nel valore delle azioni, che ora ammontano a 185 dollari cadauna. SpaceX stessa ha deciso di investire 500 milioni di dollari nell'acquisto delle proprie azioni, come emerge da un documento visionato da Bloomberg.

Questa mossa ha reso SpaceX la startup privata più preziosa al mondo. Secondo Elon Musk la richiesta di vendita è stata molto bassa anche a questa valutazione: "la cosa davvero assurda è che quasi nessun investitore ha voluto vendere azioni anche a una valutazione di 350 miliardi di dollari!". Musk ha inoltre precisato che l'azienda ha ridotto il numero di azioni riacquistate dai dipendenti per far spazio a nuovi investitori. Fondata nel 2002, SpaceX è nota per la fornitura di razzi di lancio. Tra i suoi clienti più importanti figurano la NASA, il Pentagono, e varie aziende del settore. L'azienda gestisce anche Starlink, una rete di satelliti che offre connessione Internet a banda larga. Elon Musk ha l'obiettivo di rendere possibile la colonizzazione di Marte e di espandere l'accesso ai viaggi spaziali per scopi commerciali.