Perché il dollaro sta volando ancora?





Negli ultimi giorni, diverse banche centrali hanno ridotto i tassi di interesse. La Banca Nazionale Svizzera e la Banca del Canada hanno effettuato tagli importanti di 50 punti base, mentre la BCE ha optato per un taglio più contenuto di 25 punti base. Queste decisioni hanno spinto il valore del dollaro statunitense verso l'alto.

Il dollaro ha guadagnato terreno, aumentando del 1% rispetto all'euro, dell'1,6% rispetto al franco svizzero e dell'1,8% rispetto allo yen giapponese. Questo rafforzamento è stato alimentato anche dall'aumento dei rendimenti dei Treasury, i titoli di stato americani.

Gli investitori hanno ridimensionato le aspettative di tagli aggressivi dei tassi da parte della Federal Reserve (FED) nel prossimo anno.

I mercati si aspettano un taglio dei tassi da parte della FED la prossima settimana, ma escludono quasi del tutto un ulteriore taglio a gennaio. La probabilità di un taglio a gennaio è stimata solo al 20%. Un fattore di incertezza è rappresentato dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, che potrebbe portare nuove politiche commerciali e impatti economici.

La forza del dollaro sta mettendo sotto pressione le valute dei paesi emergenti, limitando le loro possibilità di ridurre i tassi di interesse. La rupia indonesiana è scesa al minimo degli ultimi quattro mesi, costringendo la sua banca centrale a intervenire per sostenerla. La banca centrale indiana è intervenuta sul mercato per sostenere la rupia, che si avvicina ai minimi storici.

I futures dell'EUROSTOXX 50 sono in calo dello 0,3%, mentre i futures del Nasdaq sono in rialzo dello 0,3%, vicino ai massimi storici. Diversi funzionari della BCE parleranno più tardi nella giornata. Si prevede che la BCE ridurrà i tassi di un quarto di punto in ciascuna delle sue riunioni di politica monetaria fino alla metà del prossimo anno. La BCE ha deluso le aspettative di chi sperava in un taglio di 50 punti base.