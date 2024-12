Mercati contenti, ma l’industria resta scettica sul taglio dei tassi BCE





La BCE ha ridotto i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. I mercati finanziari hanno reagito positivamente, ma il mondo dell’industria non sembra altrettanto soddisfatto. Federico Visentin, presidente di Federmeccanica, ha espresso forti dubbi sull’efficacia di questa misura.

Secondo Visentin, il taglio dei tassi è insufficiente. Le imprese, infatti, continuano a pagare tassi di interesse tre volte superiori rispetto al 2021. “Non basta un annuncio, servono azioni concrete”, ha dichiarato Visentin, sottolineando la necessità di stimolare gli investimenti, soprattutto in tecnologie innovative e efficientamento.

La percezione è che la BCE stia prestando più attenzione agli equilibri finanziari che alle esigenze dell'economia reale. Un taglio di 0,50 punti, secondo Visentin, avrebbe avuto un impatto più significativo sul morale degli imprenditori, dando un segnale chiaro di supporto.

Visentin ha poi messo in dubbio l’efficacia dell’attuale politica monetaria per contrastare l’inflazione. Secondo lui, l’inflazione ha cause diverse, come la guerra in Europa e le tensioni commerciali. “Non ci raccontino che è un problema di eccessiva crescita, perché non ce l’abbiamo”, ha affermato. Le politiche commerciali, come i dazi sulle auto elettriche cinesi, rischiano di peggiorare la situazione, con la Cina pronta a bloccare le importazioni di batterie in risposta.

Christine Lagarde, presidente della BCE, ha ammesso che le previsioni di crescita per l’Eurozona sono in calo.

