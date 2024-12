Lavoro, nuove regole: cosa cambia per aziende e dipendenti? Semplificazione e stabilità del lavoro





Il Senato ha approvato una nuova legge sul lavoro, con 81 voti favorevoli, 47 contrari e un’astensione. Questa legge, iniziativa del governo, mira a semplificare le regole per i datori di lavoro. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, afferma che la legge punta alla "semplificazione e stabilità del lavoro", mentre opposizioni e sindacati la criticano, definendola sbilanciata a favore delle imprese.

La legge introduce modifiche significative in diversi ambiti.

Per i contratti di somministrazione, viene eliminato il limite del 30% di lavoratori a tempo indeterminato per le nuove aziende, le start-up, le attività stagionali e gli spettacoli, e in caso di sostituzioni di lavoratori over 50. Questo significa che le aziende in questi settori potranno assumere più personale tramite contratti di somministrazione senza vincoli.

I contratti stagionali potranno essere utilizzati anche per gestire aumenti di attività, esigenze tecniche o di produzione e per rispondere ai cicli dei mercati. Questo amplia la possibilità per le aziende di assumere personale per periodi di maggiore lavoro. Inoltre, i contratti a termine non avranno più limiti di durata o causali se impiegati per disoccupati con almeno sei mesi di sussidio, o per lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, aprendo nuove opportunità di impiego per queste categorie.

Anche il periodo di prova dei contratti a tempo determinato cambia. Per contratti fino a sei mesi, il periodo di prova passerà da 2 a 15 giorni, mentre per i contratti tra sei e dodici mesi, il periodo passerà da 2 a 30 giorni. Questa modifica influenzerà il periodo iniziale di lavoro e di valutazione del dipendente.

Questa nuova legge, quindi, mira a fornire maggiore flessibilità ai datori di lavoro, modificando le regole sui contratti di somministrazione, stagionali e a termine, e sul periodo di prova. Le implicazioni di queste modifiche saranno monitorate per capire il loro impatto sul mercato del lavoro.