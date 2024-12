Latte e formaggi: i prezzi continuano a salire, capiamo i motivi





I dati più recenti di ISMEA mostrano un aumento dei prezzi di latte e formaggi. Questo trend è emerso a dicembre 2024, suscitando l'interesse di consumatori e addetti ai lavori. Ma quali sono le cause e le conseguenze di questo rincaro?

A livello europeo, la produzione di latte vaccino è cresciuta leggermente (0,5%) tra gennaio e settembre 2024. Francia, Polonia e Spagna hanno registrato incrementi notevoli. In Italia, nonostante le difficoltà climatiche estive, la produzione di latte è aumentata dell’1,3% rispetto al 2023, secondo Agea.

Questo aumento ha portato a un rialzo dei prezzi del latte alla stalla, influenzando di conseguenza i prodotti derivati, come i formaggi.

Quanto sono aumentati i prezzi in Italia?

I prezzi del latte e dei formaggi in Italia hanno subito un incremento significativo. Il prezzo medio del latte alla stalla ha raggiunto i 55,28 euro per 100 litri a ottobre, avvicinandosi ai livelli record del 2023. Questo dato corrisponde ad un aumento di 5,4 euro per 100 litri rispetto all’anno precedente.

L'aumento è dovuto alla forte domanda di formaggi tradizionali italiani. Il Grana Padano ha visto un aumento del 18%, raggiungendo i 10,32 euro/kg a novembre. Il Parmigiano Reggiano stagionato 12 mesi ha superato i 12 euro/kg, con una crescita del 20,7%. Anche il burro è aumentato di oltre il 55%, sfiorando gli 8 euro/kg. La mozzarella vaccina ha prezzi stabili, ma resta comunque più cara di 1,60 euro/kg rispetto a tre anni fa.

"Le scelte alimentari delle famiglie stanno cambiando in risposta ai prezzi elevati e alle nuove tendenze di consumo."

Questi cambiamenti evidenziano un mercato lattiero-caseario in evoluzione, con dinamiche complesse che influenzano sia i produttori che i consumatori.