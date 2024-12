La SEO è morta? Quanto conta ancora la SEO





Molti si chiedono se la SEO, l'ottimizzazione per i motori di ricerca, sia ancora rilevante.

Le risposte online variano: alcuni dicono che la SEO è viva e vegeta, altri che sta semplicemente cambiando. Ma se la domanda stessa è in discussione, significa che qualcosa sta succedendo. Quando si pone la questione agli esperti di marketing digitale, la risposta è quasi sempre la stessa: "la SEO è morta. Dove sei stato tutto questo tempo?".

Questa discrepanza suggerisce che è il momento di indagare.

Forse l'AI ha avuto un ruolo in tutto ciò. ChatGPT, quando interrogato sul futuro della SEO, ha fornito una teoria di evoluzione simile a quella di alcuni esperti.

Ma nessuno, umano o artificiale, sembra offrire un'analisi onesta. Quindi, dobbiamo arrivare alla soluzione partendo dalla fine. La SEO è morta, ecco fatto.

Ma perché? Potrebbe essere colpa dell'AI? Alcuni esperti lo credono.

L'AI ha automatizzato la produzione di contenuti di bassa qualità, già usati per ingannare gli algoritmi e vendere prodotti. Ma questo non è un problema nuovo. Ricordiamo il "clickbait": tecniche usate da chiunque pur di posizionare i propri contenuti in alto nelle ricerche. In sostanza, l'AI ha solo amplificato questo fenomeno.

Ma chi è il vero colpevole della fine della SEO? Sorprendentemente, la risposta è Google.

Sì, proprio lei. Google, uno dei principali protagonisti nella corsa all'AI, non ha bisogno di SEO nel modo in cui lo conosciamo.

Per i marketer e gli imprenditori, questo significa mettere al primo posto il cliente.