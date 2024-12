Germania, crescita a rischio: la Bundesbank ha abbassato le stime di crescita 2025 e 2026





La Bundesbank, la banca centrale tedesca, ha rivisto drasticamente al ribasso le previsioni di crescita per il 2025 e 2026. Questo annuncio suggerisce un periodo prolungato di difficoltà per la Germania, la maggiore economia d'Europa.

L'economia tedesca è alle prese con una serie di sfide. Il settore manifatturiero è in rallentamento, la domanda di esportazioni è debole, l'incertezza politica interna è alta e ci sono rischi legati a possibili nuove tensioni commerciali, soprattutto con l'elezione di Donald Trump negli Stati Uniti.

La Bundesbank prevede ora una crescita del prodotto interno lordo (PIL) di solo 0,2% nel 2025, molto inferiore all'1,1% stimato in precedenza. Anche per il 2026 le stime sono state ridotte, da 1,4% a 0,8%.

Questi dati sono peggiori delle previsioni del governo tedesco di ottobre e rappresentano un segnale d'allarme per chi sperava in una rapida ripresa. Secondo Joachim Nagel, capo della Bundesbank, l'economia tedesca non sta solo affrontando problemi temporanei, ma anche "difficoltà strutturali".

La banca centrale ha anche ridotto le stime per il 2024, prevedendo una contrazione del PIL dello 0,2%, in linea con altre recenti valutazioni. Questa situazione rappresenta una sfida per il Cancelliere Olaf Scholz. La sua coalizione di governo ha recentemente subito una crisi a causa di disaccordi sul bilancio, e il malessere economico è un tema centrale nella campagna elettorale per le prossime elezioni anticipate di febbraio.