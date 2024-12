Criptovalute: il dominio di BlackRock e l'interesse istituzionale





Il mondo delle criptovalute sta cambiando rapidamente, con le grandi istituzioni finanziarie che mostrano un crescente interesse. Questo cambiamento è guidato da aziende come BlackRock, che ha ottenuto un grande successo con il suo ETF su Bitcoin, chiamato IBIT. Un ETF, o Exchange Traded Fund, è un tipo di fondo d'investimento che viene scambiato in borsa come un'azione.

Recenti dati mostrano che 6 miliardi di dollari sono stati investiti nei principali fondi di criptovalute.

Questo aumento di interesse sta trasformando il mercato, attirando sempre più istituzioni finanziarie. BlackRock è attualmente in testa sia negli Stati Uniti sia in Europa, grazie a strategie efficaci e investimenti massicci. Il suo ETF su Bitcoin, IBIT, ha più asset di tutti i 50 ETF europei messi insieme, diventando il punto di riferimento per investire in Bitcoin in modo regolamentato.

Secondo gli ultimi dati, IBIT controlla quasi la metà di tutti gli asset investiti negli ETF su Bitcoin. Questo dimostra la grande fiducia che le istituzioni hanno nel settore delle criptovalute. Anche Ethereum sta attirando molta attenzione. BlackRock e Fidelity hanno investito di recente 500 milioni di dollari in ETH, la criptovaluta di Ethereum, mostrando che l'interesse non è limitato a Bitcoin.

Con l'interesse istituzionale in aumento, il futuro degli ETF su criptovalute sembra molto promettente, portando a una maggiore diffusione e riconoscimento del settore come parte del sistema finanziario globale.