Un'alleanza d'oro per Milano Cortina 2026: Intesa Sanpaolo accende i Giochi



Fino all'inizio dei Giochi Olimpici, previsti dal 6 al 22 febbraio 2026, e di quelli Paralimpici, che si terranno dal 6 al 15 marzo 2026, per poi proseguire per tutto il 2026, la presenza di Intesa Sanpaolo si manifesterà attraverso diverse direttrici chiave:

- Sarà un partner attivo del Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica, un'occasione unica per coinvolgere figure di spicco, la vasta clientela e i propri colleghi in un percorso emozionante;

- Contribuirà in modo significativo al programma dell’Olimpiade Culturale, ideando mostre tematiche speciali presso le sue prestigiose sedi museali delle Gallerie d’Italia, con un focus particolare sulle città di Milano e Vicenza;

- Incoraggerà il personale della Banca a unirsi al corpo dei Volontari Olimpici, offrendo un contributo concreto e vitale allo svolgimento delle competizioni sportive;

- Personalizzerà le proprie sedi principali, le filiali e i canali web ufficiali con allestimenti e grafiche ispirate ai Giochi, creando un'atmosfera immersiva e coinvolgente;

- Rafforzerà la già solida partnership con Visa nell'ambito della manifestazione, assumendo il ruolo di Preferred Issuing Bank Partner in Italia.





Il Gruppo riconosce nello sport un potente veicolo di crescita individuale e di coesione sociale. Questo impegno riflette una profonda affinità con i valori che animano l'attività sportiva: la lealtà, il rispetto delle regole, la disciplina e l'importanza del merito. Questi principi, in effetti, rispecchiano fedelmente la cultura d'impresa che distingue Intesa Sanpaolo. L'investimento in un evento così significativo come Milano Cortina 2026 conferma, dunque, una visione che va oltre il semplice ritorno economico, proiettandosi verso un impatto positivo sul tessuto sociale e culturale del Paese.