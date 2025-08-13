Un'alleanza d'oro per Milano Cortina 2026: Intesa Sanpaolo accende i Giochi

Una collaborazione di vasta portata plasmerà il futuro dei prossimi Giochi Olimpici Invernali e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Intesa Sanpaolo, pilastro del sistema bancario italiano, ha stretto un accordo fondamentale con la Fondazione Milano Cortina 2026. Questo patto segna il suo ingresso come Premium Partner, il riconoscimento più elevato tra tutti gli sponsor domestici possibili. Questa mossa non rappresenta un'iniziativa isolata. La banca, saldamente guidata da Carlo Messina, vanta una tradizione consolidata di affiancamento a eventi sportivi di calibro internazionale ospitati nel nostro Paese. Basti ricordare il sostegno offerto ai Giochi di Torino 2006, esattamente due decenni fa; una continuità che sottolinea l'impegno profondo e duraturo del Gruppo nel settore sportivo.



Fino all'inizio dei Giochi Olimpici, previsti dal 6 al 22 febbraio 2026, e di quelli Paralimpici, che si terranno dal 6 al 15 marzo 2026, per poi proseguire per tutto il 2026, la presenza di Intesa Sanpaolo si manifesterà attraverso diverse direttrici chiave:

- Sarà un partner attivo del Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica, un'occasione unica per coinvolgere figure di spicco, la vasta clientela e i propri colleghi in un percorso emozionante;

- Contribuirà in modo significativo al programma dell’Olimpiade Culturale, ideando mostre tematiche speciali presso le sue prestigiose sedi museali delle Gallerie d’Italia, con un focus particolare sulle città di Milano e Vicenza;

- Incoraggerà il personale della Banca a unirsi al corpo dei Volontari Olimpici, offrendo un contributo concreto e vitale allo svolgimento delle competizioni sportive;

- Personalizzerà le proprie sedi principali, le filiali e i canali web ufficiali con allestimenti e grafiche ispirate ai Giochi, creando un'atmosfera immersiva e coinvolgente;

- Rafforzerà la già solida partnership con Visa nell'ambito della manifestazione, assumendo il ruolo di Preferred Issuing Bank Partner in Italia.


Il Gruppo riconosce nello sport un potente veicolo di crescita individuale e di coesione sociale. Questo impegno riflette una profonda affinità con i valori che animano l'attività sportiva: la lealtà, il rispetto delle regole, la disciplina e l'importanza del merito. Questi principi, in effetti, rispecchiano fedelmente la cultura d'impresa che distingue Intesa Sanpaolo. L'investimento in un evento così significativo come Milano Cortina 2026 conferma, dunque, una visione che va oltre il semplice ritorno economico, proiettandosi verso un impatto positivo sul tessuto sociale e culturale del Paese.


