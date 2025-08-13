Taiwan: le esportazioni di chip potrebbero sfuggire ai dazi







In realtà, l'aliquota effettiva è molto inferiore al 20%, poiché i dazi si applicano principalmente alle esportazioni non tecnologiche, che rappresentano circa il 20% delle esportazioni totali verso gli Stati Uniti. In risposta ai dazi statunitensi, il governo dovrà probabilmente introdurre un pacchetto di misure di sostegno per il settore non tecnologico. Potrebbe anche ricorrere alla politica fiscale per sostenere la domanda interna, che è stata debole. L'altro 80% delle esportazioni di Taiwan verso gli Stati Uniti è costituito da semiconduttori e altri prodotti elettronici che sono attualmente esenti dai dazi reciproci. L'andamento delle esportazioni di Taiwan è quindi legato alla possibilità di un aumento significativo dei dazi sul settore dei semiconduttori. Sebbene l'aliquota tariffaria settoriale non sia stata ancora definita, il presidente Trump ha lasciato intendere che potrebbe arrivare al 100%.



Tuttavia, il presidente Trump ha anche affermato che gli Stati Uniti concederanno esenzioni dai dazi settoriali sui semiconduttori alle aziende che si impegnano a investire in modo significativo negli Stati Uniti.



TSMC è considerata come un'azienda molto impegnata nei suoi investimenti nella produzione di chip avanzati negli Stati Uniti. A marzo ha annunciato un investimento di 165 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Sebbene ciò non sia pienamente visibile nei dati sugli investimenti esteri, prevediamo che tali investimenti andranno a supporto delle esenzioni dai dazi settoriali di TSMC, analogamente a quanto ci si aspetta per Apple, che con i suoi ingenti investimenti negli Stati Uniti dovrebbe ottenere un'esenzione. (Apple ha recentemente annunciato che investirà altri 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti.) Anche altre società taiwanesi del settore elettronico, come Hon Hai, hanno annunciato il loro impegno a investire maggiormente negli Stati Uniti.



Il settore non tecnologico è stato colpito anche dal rafforzamento del dollaro taiwanese, poiché gli investitori istituzionali con posizioni lunghe in dollari USA (principalmente assicuratori vita) hanno iniziato a coprire le loro posizioni in dollari. Un surplus commerciale più elevato comporta una maggiore necessità di riciclare le entrate in valuta estera.



Sebbene un aumento degli investimenti diretti all'estero potrebbe essere una soluzione, alcuni investitori potrebbero decidere di mantenere più dollari taiwanesi nel proprio Paese. Continuiamo a prevedere che il dollaro taiwanese seguirà un trend di apprezzamento nel medio termine. Tuttavia, prevediamo solo un apprezzamento incrementale nella seconda metà dell'anno.



L'autorità di regolamentazione finanziaria di Taiwan ha modificato alcune norme per sostenere le compagnie di assicurazione sulla vita che devono far fronte a perdite in valuta estera. Le compagnie di assicurazione possono utilizzare i tassi di cambio medi su sei mesi per calcolare il proprio capitale sulla base del rischio. Inoltre, hanno accesso a maggiori riserve per le perdite in valuta estera. Ciononostante, le compagnie di assicurazione sulla vita continueranno probabilmente ad affrontare rischi significativi legati alle valute estere nei prossimi anni, con l'apprezzamento del dollaro taiwanese rispetto al dollaro USA. Secondo quanto riferito, il settore ha iniziato a investire maggiormente in euro (da inizio anno il dollaro taiwanese si è deprezzato del 3% rispetto all'euro).



Il valore dei loro investimenti esteri è già diminuito drasticamente a seguito dell'apprezzamento del 9% registrato dall'inizio dell'anno.

Mali Chivakul, Emerging Markets Economist di J. Safra Sarasin