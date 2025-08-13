Piazza Affari vola: cosa c'è dietro il record ventennale di Milano?



La vera miccia di questa eccezionale performance è stata innescata dai recenti dati sull'inflazione USA. Questi numeri hanno alimentato una forte convinzione negli ambienti finanziari: la Federal Reserve potrebbe procedere con un taglio dei tassi d'interesse già nella sua prossima riunione di settembre. Anzi, il Segretario americano al Tesoro, Scott Bessent, ha persino suggerito una possibile sforbiciata di ben 50 punti base. A trainare in modo significativo il FTSE MIB sono state alcune protagoniste del settore bancario e industriale. Le azioni di Banca Popolare di Sondrio e BPER hanno brillato particolarmente, registrando rispettivamente un aumento del +3,25% e del +2,1%. Il loro successo è legato alla prossima operazione di incorporazione, che sta ridisegnando il panorama bancario italiano. Anche Unipol, strettamente coinvolta in questa alleanza tra BPER e Popolare di Sondrio, ha chiuso con un guadagno simile. Ottima anche la giornata per Leonardo, che dopo un periodo difficile la settimana precedente ha segnato un solido +1,7%.



Non tutti i titoli hanno seguito questa scia positiva; alcuni, come Prysmian (-1,4%), Tenaris (-0,9%) e Stm (-1%), hanno invece mostrato un andamento in controtendenza. Nel corso dell'ultimo mese, Piazza Affari ha realizzato un balzo impressionante di oltre il 5%, spinto soprattutto dalle banche, e dai comparti industriali e delle telecomunicazioni. Un'onda di positività ha investito anche le altre principali Borse europee, a differenza di quanto accaduto nella seduta precedente. Francoforte, che aveva accusato il colpo dell'indice ZEW deludente, oggi vede il DAX 40 guadagnare lo 0,69%. Un risultato simile si registra a Parigi, mentre Londra chiude poco sopra la parità. Oltreoceano, i listini statunitensi mostrano un quadro più articolato. Nel pomeriggio italiano, il Dow Jones Industrial Average viaggia in territorio ampiamente positivo. Al contrario, il Nasdaq Composite, dopo un avvio promettente, ridimensiona i suoi guadagni e oscilla intorno alla parità. Sul fronte dell'S&P 500 prevalgono comunque gli acquisti.



L'ottimismo prevale a livello internazionale su vari fronti, dai dazi alla tregua in Ucraina, nonostante su quest'ultimo tema le acque siano ancora agitate. La decisione di Washington di escludere il Presidente Zelensky dall'incontro in Alaska e, soprattutto, dalle trattative sulla spartizione dei territori, non è stata accolta favorevolmente dai leader europei. Sul mercato obbligazionario, lo spread BTP Bund ha continuato la sua discesa, attestandosi a 80 punti base dopo diverse sedute intorno agli 82 punti. Questo rappresenta il minimo da aprile 2010, con il rendimento del BTP decennale che si riduce al 3,48%. Contemporaneamente, l'euro si rafforza in modo significativo sul dollaro statunitense, raggiungendo quota 1,17, uno dei valori più alti dall'inizio dell'anno. Un lieve aumento si è registrato per l'oro, anche se lo stesso Donald Trump aveva raffreddato gli entusiasmi annunciando che i lingotti da 1 kg del prezioso metallo non sarebbero stati soggetti a tariffe.



Il prezzo del petrolio Light Sweet Crude Oil, nondimeno, è in lieve calo, scendendo a 62,91 dollari per barile. Sul greggio permane, con tutto ciò, la minaccia di un super dazio al 50% ventilato (ancora una volta) dal magnate nei confronti dell'India, qualora questa dovesse continuare ad acquistare petrolio russo. Questa situazione, di norma, suggerirebbe un rialzo dei prezzi, ma la somma di tali intoppi potrebbe, in realtà, finire per ridurre la domanda e, di conseguenza, le quotazioni.