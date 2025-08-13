Mercati azionari USA: nuovi record spinti da inflazione e attese sui tassi Fed



Allo stesso modo, il Nasdaq Composite, fortemente orientato al settore tecnologico, ha brillato con un balzo dell'1,4%, raggiungendo il suo terzo record di chiusura in soli quattro giorni. Anche il Dow Jones Industrial Average ha contribuito a questa ondata positiva, guadagnando l'1,1% e avvicinandosi a meno dell'1% dal suo primo nuovo massimo da dicembre. Questi progressi giungono dopo una chiusura leggermente in calo nella giornata di lunedì e fanno seguito ai maggiori guadagni settimanali registrati a giugno. L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI), rilasciato nella mattinata, ha mostrato un'inflazione annuale stabile al 2,7% a luglio rispetto al mese precedente. Questo dato, leggermente migliore delle aspettative economiche, ha consolidato l'idea che la Federal Reserve possa presto procedere con un taglio dei tassi di interesse alla sua prossima riunione di politica monetaria prevista per settembre. La componente di base dell'inflazione, che esclude i prezzi volatili di cibo ed energia, ha segnato invece un lieve aumento, ma ciò non ha scalfito l'entusiasmo degli investitori.



Le aspettative di tagli dei tassi, insieme a una minore preoccupazione sull'impatto dei dazi e sulle prospettive economiche generali, hanno contribuito a spingere le azioni verso livelli record negli ultimi tempi. Le giganti della tecnologia hanno guidato questa ondata positiva, con la maggior parte delle loro azioni in rialzo nella giornata di martedì. Meta Platforms e Broadcom hanno registrato guadagni consistenti, entrambe salendo di circa il 3%. Microsoft, Apple e Alphabet hanno visto un incremento significativo, ciascuna aggiungendo oltre l'1% al proprio valore. Anche Nvidia, Amazon e Tesla hanno chiuso la giornata con rialzi più contenuti, ma sempre positivi. Tra le singole storie di giornata, spicca il balzo di Intel, il produttore di chip. Le sue azioni sono salite del 5,5% martedì, aggiungendosi al guadagno del 3,5% del giorno precedente. Questo risultato arriva dopo l'incontro del CEO Lip-Bu Tan con l'ex Presidente Donald Trump alla Casa Bianca.



Una dichiarazione dell'ex Presidente Trump, che in precedenza aveva chiesto le dimissioni del CEO, ha definito la storia di successo di Tan "una storia incredibile", anticipando ulteriori incontri con i membri del suo gabinetto nei giorni successivi. Il settore aereo ha volato alto, con United Airlines e Delta Air Lines in testa ai rialzi dell'S&P 500, salendo rispettivamente del 10% e del 9%. American Airlines ha segnato un'impennata notevole, con un aumento del 12%. Il rapporto CPI ha evidenziato un aumento del 4% delle tariffe aeree nell'ultimo mese, interrompendo una serie di cali, e questo ha dato una spinta al settore. Nel contempo, i prezzi del carburante per aerei hanno mostrato un calo all'inizio di agosto, alleggerendo la pressione sui bilanci delle compagnie. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza i costi di indebitamento di molti prestiti, inclusi i mutui, si è attestato al 4,29% nel tardo pomeriggio, in rialzo rispetto al 4,27% della chiusura di lunedì.



La scorsa settimana, il rendimento era sceso fino al 4,18%, il livello più basso in tre mesi, a causa delle crescenti aspettative di tagli ai tassi di interesse da parte della Federal Reserve, scaturite da un debole rapporto sull'occupazione di luglio. L'indice del dollaro statunitense, che misura la performance del dollaro contro un paniere di valute estere, ha registrato un calo dello 0,5%, fissandosi a 98,05, e scambiando ai minimi da due settimane. Il Bitcoin era quotato a 119.800 dollari nel tardo pomeriggio, in rialzo rispetto al minimo notturno di 118.200 dollari. La criptovaluta era balzata a 122.300 dollari lunedì mattina, non lontano dal suo record di 123.200 dollari stabilito a metà luglio. I futures sull'oro hanno chiuso in ribasso dello 0,2% a 3.400 dollari l'oncia, dopo aver toccato un record storico la scorsa settimana, superando i 3.500 dollari. Il prezzo del metallo prezioso, che era stato sostenuto in parte dalle voci di possibili dazi sulle barre d'oro, è sceso bruscamente dopo che la Casa Bianca ha chiarito che le importazioni di oro non sarebbero state soggette a tali imposte.



I futures sul West Texas Intermediate, il benchmark statunitense per il petrolio greggio, hanno registrato un calo dell'1,4% a 63,10 dollari al barile. I prezzi del petrolio, che si erano stabilizzati ieri dopo sette giorni consecutivi di cali, scambiano ora ai livelli più bassi da inizio giugno.