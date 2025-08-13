La mossa sorprendente di Perplexity che mira a stravolgere il dominio di Google nel web



La mossa arriva in un momento delicato per Google, che da anni si trova al centro di accese controversie legali, legate a due cause antitrust negli Stati Uniti. Il gigante della tecnologia è sotto l’occhio attento delle autorità per il suo predominio nel mercato dei motori di ricerca e della pubblicità online. Una sentenza di un giudice federale statunitense è attesa per questo mese, e potrebbe addirittura ordinare a Google di scindere la sua attività di ricerca. La società ha sempre dichiarato che si appellerebbe a una simile decisione, definendo l’idea di cedere Chrome una proposta senza precedenti, capace di danneggiare sia i consumatori che la sicurezza del web. Ciononostante, un portavoce di Perplexity ha spiegato come la sua offerta rappresenti un importante impegno per il web aperto, la libertà di scelta degli utenti e la continuità per chiunque abbia scelto Chrome. Come parte dell’operazione proposta, Perplexity ha affermato che Google rimarrebbe il motore di ricerca predefinito all’interno di Chrome, sebbene gli utenti avrebbero sempre la possibilità di personalizzare le proprie impostazioni.



La startup si è anche impegnata a mantenere e supportare Chromium, una piattaforma open source ampiamente utilizzata, fondamentale per Chrome e altri browser come Microsoft Edge e Opera. Al di là delle intenzioni nobili dichiarate, il finanziamento dell’operazione resta un punto interrogativo. Perplexity non ha risposto alle domande in merito, ma la sua valutazione stimata, a luglio, si aggirava intorno ai 18 miliardi di dollari. L’offerta è stata accolta con scetticismo da alcuni volti noti del settore. Heath Ahrens, investitore tecnologico e fondatore di startup, ha descritto la mossa di Perplexity come una provocazione, definendo il valore proposto lontano dal vero valore di Chrome, considerati i suoi dati e la sua portata ineguagliabili. L’offerta non è seria, ha poi precisato, ma se qualcuno come Sam Altman o Elon Musk la triplicasse, potrebbe davvero assicurarsi il dominio per la loro AI. Si ignora se Google stia effettivamente prendendo in considerazione la vendita della piattaforma.



Tomasz Tunguz di Theory Ventures ha sottolineato come il valore reale del browser sia probabilmente significativamente più alto, forse dieci volte maggiore dell’offerta presentata o addirittura di più. L’applicazione di Perplexity si sta facendo strada rapidamente nel panorama dell’AI generativa, affiancandosi a nomi più consolidati come ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google. Il mese scorso, la startup ha lanciato un nuovo browser basato sull’AI, chiamato Comet. All’inizio di quest’anno, aveva già attirato l’attenzione, offrendosi di acquistare la versione americana di TikTok, la popolare app che rischia il ban negli USA se non verrà venduta dal suo proprietario cinese entro settembre. Perplexity, nel frattempo, continua a destare interesse da parte di giganti tecnologici come Apple e Meta, la casa madre di Facebook.



