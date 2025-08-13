L'onda dei massimi: Wall Street vola mentre il taglio dei tassi Fed si avvicina

Le borse globali hanno accelerato il passo mercoledì, aggiungendo ulteriore slancio a una corsa impressionante che sta portando gli indici principali a toccare nuovi record storici. Un'attesa palpabile per un prossimo taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, la banca centrale degli USA, sta infiammando il mercato azionario. La giornata ha visto il Dow Jones Industrial Average guadagnare ben 329 punti, un aumento dello 0,7%. Il più ampio S&P 500 ha aggiunto lo 0,1%, mentre il Nasdaq Composite ha registrato una chiusura stabile. Entrambi questi importanti indici avevano già raggiunto nuovi massimi intraday poco dopo l'apertura di Wall Street, pur ritracciando leggermente nel corso della sessione.