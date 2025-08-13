L'onda dei massimi: Wall Street vola mentre il taglio dei tassi Fed si avvicina

Le borse globali hanno accelerato il passo mercoledì, aggiungendo ulteriore slancio a una corsa impressionante che sta portando gli indici principali a toccare nuovi record storici. Un'attesa palpabile per un prossimo taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, la banca centrale degli USA, sta infiammando il mercato azionario. La giornata ha visto il Dow Jones Industrial Average guadagnare ben 329 punti, un aumento dello 0,7%. Il più ampio S&P 500 ha aggiunto lo 0,1%, mentre il Nasdaq Composite ha registrato una chiusura stabile. Entrambi questi importanti indici avevano già raggiunto nuovi massimi intraday poco dopo l'apertura di Wall Street, pur ritracciando leggermente nel corso della sessione.



Tra i singoli titoli, AMD ha brillato con un notevole balzo di oltre il 6%, guidando i guadagni nel settore tecnologico. Anche Apple ha mostrato un avanzamento significativo, crescendo di circa l'1%. Le azioni di Paramount Skydance hanno letteralmente spiccato il volo, registrando un rialzo di oltre il 22%; un risultato che proietta l'azienda mediatica verso la sua migliore performance giornaliera da marzo 2020. Questi movimenti entusiasti seguono una sessione di martedì già da record, innescata da un rapporto sull'inflazione più contenuto del previsto, che ha rafforzato negli investitori la speranza di un taglio dei tassi da parte della Fed già a settembre. I dati di trading del CME FedWatch Tool indicano una probabilità del 99% per una riduzione del costo del denaro durante la riunione di settembre della Federal Reserve. Questa fase di mercato positiva è alimentata anche da una stagione di utili societari finora molto solida. Pur avendo rallentato negli ultimi giorni, l'agenda degli annunci riprenderà con forza la prossima settimana, portando con sé numerosi nomi di spicco del settore retail.


Ci troviamo di fronte a una stagione degli utili davvero notevole, che evidenzia una resilienza aziendale sorprendente, nonostante le difficoltà incontrate durante l'estate. La forza del mercato si estende anche a una buona ampiezza dei guadagni. Il rapporto sull'indice dei prezzi alla produzione, atteso per giovedì, aggiungerà un altro tassello al quadro economico generale. Questo importante dato sull'inflazione all'ingrosso precede l'attesa riunione della Fed a Jackson Hole, fissata dal 21 al 23 agosto; un evento che potrebbe ulteriormente influenzare le aspettative sulle prossime mosse di politica monetaria della banca centrale.


