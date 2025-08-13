L'Italia ridefinisce le gerarchie della difesa europea con mosse inaspettate

L'Italia ridefinisce le gerarchie della difesa europea con mosse inaspettate

Nel cuore della difesa europea, l'asse franco-tedesco ha spesso dettato il ritmo, anche tra tensioni e ritardi che hanno frenato progetti ambiziosi come il caccia Scaf o il carro armato Mgcs. Parigi e Berlino continuano a mirare a una leadership industriale congiunta nell'Unione Europea. Ciononostante, altri attori, apparentemente spettatori, si muovono con determinazione e meno clamore. L'Italia, in particolare, sta giocando le sue carte con grande efficacia. Un esempio lampante di questa strategia è l'operazione di Leonardo, colosso italiano del settore difesa. L'azienda ha recentemente annunciato l'acquisizione di Iveco Defence per 1,7 miliardi di euro, un passo che consolida la sua posizione nel segmento dei veicoli da combattimento e, di conseguenza, nella difesa terrestre europea.



Questo ambito è tornato tragicamente alla ribalta con il conflitto in Ucraina, il quale ha dimostrato che i combattimenti via terra, pur supportati da droni, radar e sistemi elettronici avanzati, restano un pilastro fondamentale della guerra moderna, affiancandosi agli altri domini come lo spazio, il cyber, il mare e il cielo, su cui Leonardo sta comunque investendo in modo significativo. L'espansione strategica di Leonardo, prevista anche per il 2025, non si limita a questa singola acquisizione. L'azienda sta intessendo una fitta rete di alleanze strategiche, rafforzando così il proprio ruolo internazionale. Tra queste spicca la partnership con la tedesca Rheinmetall, la collaborazione per i droni di nuova generazione con la turca Baykar e la partecipazione attiva al prestigioso programma GCAP (Global Combat Air Programme) al fianco di Regno Unito e Giappone. Con la joint venture stretta con Rheinmetall e l'acquisizione di Iveco Defence, si percepisce come il gruppo sia ora in grado di presidiare ogni aspetto dei veicoli per la difesa terrestre, dai mezzi blindati ai carri armati più pesanti, includendo anche i progetti di Iveco per i droni terrestri.


Si stima che, in questa fase di rilancio del mercato della difesa europea, circa il quaranta percento degli investimenti sarà dedicato a questo settore, con un mercato che entro il 2030 potrebbe superare i 100 miliardi di euro. Nel corso dell'ultimo anno, Leonardo ha anche portato a termine tre operazioni cruciali nel campo della cybersicurezza. Inoltre, con il progetto "Bromo", mira a diventare un attore di primo piano anche nel settore dello spazio, lavorando a stretto contatto con giganti come Airbus e Thales. La straordinaria performance in Borsa, con un aumento dell'ottanta percento dall'inizio dell'anno, riflette chiaramente la traiettoria di crescita e l'efficacia delle scelte strategiche compiute dall'azienda.


L'Italia ridefinisce le gerarchie della difesa europea con mosse inaspettate
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Politica della Privacy e cookie