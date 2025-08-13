L'Italia ridefinisce le gerarchie della difesa europea con mosse inaspettate



Questo ambito è tornato tragicamente alla ribalta con il conflitto in Ucraina, il quale ha dimostrato che i combattimenti via terra, pur supportati da droni, radar e sistemi elettronici avanzati, restano un pilastro fondamentale della guerra moderna, affiancandosi agli altri domini come lo spazio, il cyber, il mare e il cielo, su cui Leonardo sta comunque investendo in modo significativo. L'espansione strategica di Leonardo, prevista anche per il 2025, non si limita a questa singola acquisizione. L'azienda sta intessendo una fitta rete di alleanze strategiche, rafforzando così il proprio ruolo internazionale. Tra queste spicca la partnership con la tedesca Rheinmetall, la collaborazione per i droni di nuova generazione con la turca Baykar e la partecipazione attiva al prestigioso programma GCAP (Global Combat Air Programme) al fianco di Regno Unito e Giappone. Con la joint venture stretta con Rheinmetall e l'acquisizione di Iveco Defence, si percepisce come il gruppo sia ora in grado di presidiare ogni aspetto dei veicoli per la difesa terrestre, dai mezzi blindati ai carri armati più pesanti, includendo anche i progetti di Iveco per i droni terrestri.



Si stima che, in questa fase di rilancio del mercato della difesa europea, circa il quaranta percento degli investimenti sarà dedicato a questo settore, con un mercato che entro il 2030 potrebbe superare i 100 miliardi di euro. Nel corso dell'ultimo anno, Leonardo ha anche portato a termine tre operazioni cruciali nel campo della cybersicurezza. Inoltre, con il progetto "Bromo", mira a diventare un attore di primo piano anche nel settore dello spazio, lavorando a stretto contatto con giganti come Airbus e Thales. La straordinaria performance in Borsa, con un aumento dell'ottanta percento dall'inizio dell'anno, riflette chiaramente la traiettoria di crescita e l'efficacia delle scelte strategiche compiute dall'azienda.