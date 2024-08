Germania, indice Zew: ad agosto crollano le aspettative economiche

A questo proposito, l'indicatore ZEW del sentiment economico per la Germania ha registrato un forte calo ad agosto 2024. A 19,2 punti, è 22,6 punti al di sotto del valore del mese precedente. L'ultima volta che le aspettative si sono deteriorate in modo simile è stato luglio 2022. Anche la valutazione della situazione economica attuale in Germania è diminuita. L'indicatore corrispondente è sceso di 8,4 punti a un nuovo valore di meno 77,3 punti.

Secondo il presidente dello ZEW, il professor Achim Wambach, 'Le prospettive economiche per la Germania stanno crollando. Nell'attuale sondaggio, osserviamo il più forte calo delle aspettative economiche negli ultimi due anni. Anche le aspettative economiche per l'eurozona, gli Stati Uniti e la Cina si deteriorano notevolmente. Di conseguenza, diminuiscono soprattutto le aspettative per i settori tedeschi ad alta intensità di esportazione. È probabile che le aspettative economiche siano ancora influenzate da un'elevata incertezza, che è guidata da una politica monetaria ambigua, dati aziendali deludenti dall'economia statunitense e crescenti preoccupazioni per un'escalation del conflitto in Medio Oriente. Più di recente, questa incertezza si è espressa in una turbolenza sui mercati azionari internazionali”.