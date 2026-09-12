Wall Street interrompe la striscia negativa: i mercati finanziari USA scommettono sulla tecnologia



Il movimento non è stato isolato. Lo S&P 500 ha archiviato la giornata a 7.656,98 punti, mettendo a segno un rialzo dello 0,86%. A guidare la carica è stato però il Nasdaq Composite, capace di correre fino a 26.333,04 punti. La tecnologia ha rialzato la testa. Gli investitori hanno ritrovato un pizzico di coraggio, come dimostra il crollo dell'indice VIX dell'11,21%. Sembra che la paura, almeno per qualche ora, sia stata messa in soffitta, ma i mercati finanziari USA sanno essere volatili come il tempo a Londra.

I giganti del tech guidano la riscossa

La ripresa ha coinvolto la quasi totalità del listino principale. Ben 27 aziende su 30 del Dow Jones hanno chiuso in territorio positivo. Il Nasdaq deve invece ringraziare Apple e Alphabet. I due colossi hanno guadagnato rispettivamente il 2,5% e il 2,7%. La loro performance ha pesato per circa la metà dell'intero risultato dell'indice. Interessante il percorso di Oracle: la società ha vissuto un avvio entusiasmante dopo risultati trimestrali eccellenti e una revisione delle stime di profitto, perdendo però smalto nella parte finale della seduta.













Si sono distinti anche altri nomi del comparto:

- Arista Networks è salita del 5,6% grazie all'ottimismo mostrato dai vertici aziendali alla Citi Global TMT Conference;

- Hewlett Packard ha beneficiato di una nuova ondata di acquisti;

- Caterpillar ha trainato il settore industriale;

- Apple ha confermato la sua forza nel settore hardware;

- Alphabet ha guidato il comparto dei servizi digitali.

Non tutti hanno festeggiato. Il settore della sanità è rimasto al palo. L'energia ha sofferto a causa della discesa del greggio. Il Brent è scivolato sotto i 105 dollari al barile, trascinando verso il basso l'United States Oil Fund, che ha perso il 3,2%. Eppure, questa debolezza delle materie prime ha fornito l'ossigeno necessario per alimentare gli acquisti sui titoli orientati alla crescita.

L'inflazione e le prossime mosse della FED

I dati macroeconomici arrivati dagli Stati Uniti hanno mostrato un'inflazione più resistente del previsto.



Ad agosto, l'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,4% rispetto al mese precedente, portando il dato annuale al 3,4%. La benzina ha pesato parecchio su questo incremento. Nondimeno, le cifre non hanno scosso eccessivamente chi opera sui mercati. Esiste ormai la certezza che la FED interverrà con un nuovo aumento del costo del denaro durante la riunione del 15 e 16 settembre. Le probabilità di questa mossa sono balzate all'86,7%. Le previsioni tassi FED restano dunque al centro delle strategie aziendali. Il rendimento dei titoli del Tesoro a dieci anni si è posizionato tra il 4,92% e il 4,94%, toccando livelli che non si vedevano dall'estate del 2024. In questo contesto di tassi alti, gli investimenti tecnologici Nasdaq mantengono comunque un certo fascino. Fa riflettere il contrasto tra l'entusiasmo di Wall Street e il morale dei cittadini comuni: l'indice della fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan è crollato del 7,5%. Sembra quasi che l'economia reale e quella finanziaria parlino lingue diverse, o che i consumatori americani abbiano semplicemente smesso di guardare i listini per concentrarsi sul costo del latte.





Il bilancio settimanale e le prospettive future

Nonostante il recupero dell'ultima ora, la settimana si chiude con il segno meno per i principali listini americani. Il Dow Jones ha perso l'1,6% complessivo, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq hanno limitato i danni allo 0,8% e allo 0,7%. Se guardiamo però da inizio anno, la situazione appare molto diversa. Il comparto tecnologico conserva un guadagno del 13,3%. L'S&P 500 resta in attivo dell'11,9%. La piazza finanziaria rimane vicina ai suoi massimi storici, pronta ad affrontare una fase densa di appuntamenti.

L'attenzione si sposta ora sulla Federal Reserve. Una analisi inflazione USA più attenta suggerisce che il percorso di rientro dei prezzi sarà lento e faticoso. Le aziende dovranno navigare in acque agitate, tra costi di finanziamento elevati e una domanda dei consumatori che inizia a vacillare. La sessione appena conclusa ha dimostrato che il settore tech ha ancora la forza di trainare l'intero sistema, ma serviranno conferme dai prossimi bilanci del terzo trimestre per capire se questa sia una ripresa solida o solo un rimbalzo tecnico.





Articolo redatto da James Williams, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Economia

Articolo del 12/09/2026



