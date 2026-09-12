Poste Italiane al 66,63% di TIM: verso delisting e nuovo colosso da 50 miliardi



L'andamento è tipico di queste operazioni, con le adesioni concentrate alla scadenza. L'obiettivo dichiarato ora è arrivare al 90% del capitale per far scattare lo squeeze out, l'obbligo di vendita per le minoranze residue, e procedere al delisting di TIM da Piazza Affari. Il progetto industriale punta a un aggregato diversificato che unisce servizi postali, finanziari, gestione del risparmio, polizze e connettività. Nasce un colosso da 150 mila dipendenti, con 50 miliardi di capitalizzazione di mercato e un margine operativo stimato intorno ai 5 miliardi. Le sinergie attese sono di circa 700 milioni di euro all'anno. Sul fronte dei tempi, i dati definitivi della chiusura provvisoria saranno comunicati il 17 settembre. Il primo conguaglio per chi ha già aderito, composto da 30 centesimi di parte cash e da un con cambio azionario fissato a 0,218, sarà saldato il 18 settembre. La partita decisiva resta la riapertura dei termini, prevista dal 21 al 25 settembre, utile per puntare alla soglia del 90%.











La reazione dei mercati finanziari è stata positiva. Nell'ultima seduta TIM ha guadagnato l'1,82% e Poste Italiane l'1,92%. La valutazione complessiva dell'offerta è salita a 7,65 euro per azione, con un leggero premio rispetto alle quotazioni di Borsa.

Nei giorni scorsi gli analisti di Equita hanno indicato un target di 31 euro per Poste Italiane in caso di acquisizione al 100% di TIM, con una crescita potenziale di quasi il 19% rispetto ai 26,06 euro di chiusura di venerdì 11 settembre, di cui beneficerebbero anche gli azionisti provenienti da TIM. Per gli azionisti TIM l'operazione ha due effetti immediati, come ha spiegato Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane. l'opportunità di ridurre il rischio e di tornare ad avere dividendi, con l'acconto fissato a novembre, ha sottolineato Del Fante. Significa non essere più azionisti di una società attiva solo nelle telecomunicazioni che in passato ha visto il titolo passare da 5 euro a 22 centesimi, ma entrare in un gruppo solido e diversificato ha aggiunto Del Fante.





Articolo redatto da Sandro Aimone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

News

Articolo del 12/09/2026



