PayPal: nuove opzioni paga a rate in 6, 12 o 24 mesi



Il servizio è in fase di implementazione e raggiungerà un numero crescente di utenti nei prossimi giorni, giusto in tempo per la stagione natalizia. La cosa interessante è che i merchant che già usano le soluzioni Pay Later di PayPal non dovranno fare nulla per attivare le nuove opzioni. Grazie a queste nuove possibilità, i clienti PayPal che soddisfano i requisiti potranno ripartire il costo di acquisti compresi tra i 60 euro e i 5.000 euro. Inizialmente, in Spagna il limite sarà di 2.999 euro. I pagamenti avverranno su base mensile, con la prima rata addebitata un mese dopo l’acquisto. È importante notare che i tassi di interesse varieranno in base a diversi fattori: l’ammontare dell’acquisto, la durata del finanziamento scelta e il profilo creditizio del cliente. Maria Teresa Minotti, Vice President e General Manager Southern Europe di PayPal, ha commentato: «Abbiamo registrato una robusta crescita della domanda di soluzioni di pagamento flessibile in tutta Europa.

Con Paga in 6, 12 o 24 rate espandiamo la portata di una piattaforma fidata come PayPal per i consumatori e i commercianti in Italia e Spagna, offrendo loro nuovi modi per pagare e ricevere pagamenti.» La Minotti ha poi aggiunto che «questo lancio è un passo naturale nella nostra visione di rendere lo shopping e la gestione delle finanze più semplici, sicuri e accessibili.» Per i clienti, si traduce in quella flessibilità che oggi è quasi un'aspettativa. Un recente sondaggio ha rivelato che il 51% degli utenti italiani abbandona il carrello se l'opzione Paga in 3 rate non è disponibile al momento del pagamento. Per i merchant, dunque, questa soluzione affronta direttamente tale criticità, riducendo il tasso di abbandono del carrello e stimolando la fidelizzazione. Il risultato finale è un aumento dei clienti abituali e una crescita sostenuta delle vendite: le opzioni Pay Later si rivelano così una proposta vantaggiosa per ogni attore coinvolto. Ecco un confronto tra le diverse soluzioni PayPal Pay Later:

- Importo dell’acquisto:

- Paga in 3: Da 30 euro a 2.000 euro;

- Paga in 6, 12 o 24 rate: Da 60 euro a 5.000 euro (fino a 2.999 euro in Spagna inizialmente).





- Numero di pagamenti:

- Paga in 3: 3 pagamenti senza interessi;

- Paga in 6, 12 o 24 rate: 6, 12 o 24 pagamenti con interessi.

- Intervallo tra i pagamenti:

- Paga in 3: Mensile (1 pagamento al momento dell’acquisto e 2 rate successive);

- Paga in 6, 12 o 24 rate: Mensile (il primo pagamento è previsto un mese dopo l’acquisto).

- Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):

- Paga in 3: 0% (senza interessi);

- Paga in 6, 12 o 24 rate: Varia in base all’importo dell’acquisto, alla durata scelta e al profilo del cliente.

- Metodo di pagamento:

- Paga in 3: Carta di debito, carta di credito, carta prepagata (solo in Italia) o conto bancario verificato;

- Paga in 6, 12 o 24 rate: Carta di debito o conto bancario verificato.

- Protezione acquisti:

- Paga in 3: Inclusa per gli acquisti idonei;

- Paga in 6, 12 o 24 rate: Inclusa per gli acquisti idonei.





- Commissioni per il ritardo nei pagamenti:

- Paga in 3: Nessuna commissione di mora;

- Paga in 6, 12 o 24 rate: Nessuna commissione di mora: gli interessi maturano sul capitale residuo. Le nuove opzioni di pagamento in 6, 12 o 24 rate saranno accessibili ovunque sia accettato PayPal come metodo di pagamento, sempre che l'utente sia idoneo. Per i merchant che già offrono le soluzioni Pay Later di PayPal, il passaggio a questa nuova offerta avverrà in modo automatico, senza la necessità di configurazioni aggiuntive.