PayPal: nuove opzioni paga a rate in 6, 12 o 24 mesi

PayPal: nuove opzioni paga a rate in 6, 12 o 24 mesi

Una ventata di novità soffia sul mondo degli acquisti digitali in Italia e Spagna, dove PayPal ha appena ampliato la propria offerta di soluzioni Buy Now, Pay Later (BNPL). Questo significa una maggiore libertà per i consumatori e nuove opportunità per i commercianti, che ora potranno proporre ai propri clienti opzioni di pagamento in 6, 12 o addirittura 24 rate. È una mossa strategica, pensata per rendere gli acquisti più impegnativi gestibili su un arco temporale esteso, offrendo una flessibilità inedita direttamente al momento del checkout. La novità si innesta sul successo della già popolare soluzione Paga in 3 rate, che consente di dividere gli importi senza alcun interesse. Le nuove modalità, però, sono specificamente disegnate per acquisti di valore superiore e per chi desidera una pianificazione finanziaria a lungo termine.



Il servizio è in fase di implementazione e raggiungerà un numero crescente di utenti nei prossimi giorni, giusto in tempo per la stagione natalizia. La cosa interessante è che i merchant che già usano le soluzioni Pay Later di PayPal non dovranno fare nulla per attivare le nuove opzioni. Grazie a queste nuove possibilità, i clienti PayPal che soddisfano i requisiti potranno ripartire il costo di acquisti compresi tra i 60 euro e i 5.000 euro. Inizialmente, in Spagna il limite sarà di 2.999 euro. I pagamenti avverranno su base mensile, con la prima rata addebitata un mese dopo l’acquisto. È importante notare che i tassi di interesse varieranno in base a diversi fattori: l’ammontare dell’acquisto, la durata del finanziamento scelta e il profilo creditizio del cliente. Maria Teresa Minotti, Vice President e General Manager Southern Europe di PayPal, ha commentato: «Abbiamo registrato una robusta crescita della domanda di soluzioni di pagamento flessibile in tutta Europa.


Con Paga in 6, 12 o 24 rate espandiamo la portata di una piattaforma fidata come PayPal per i consumatori e i commercianti in Italia e Spagna, offrendo loro nuovi modi per pagare e ricevere pagamenti.» La Minotti ha poi aggiunto che «questo lancio è un passo naturale nella nostra visione di rendere lo shopping e la gestione delle finanze più semplici, sicuri e accessibili.» Per i clienti, si traduce in quella flessibilità che oggi è quasi un'aspettativa. Un recente sondaggio ha rivelato che il 51% degli utenti italiani abbandona il carrello se l'opzione Paga in 3 rate non è disponibile al momento del pagamento. Per i merchant, dunque, questa soluzione affronta direttamente tale criticità, riducendo il tasso di abbandono del carrello e stimolando la fidelizzazione. Il risultato finale è un aumento dei clienti abituali e una crescita sostenuta delle vendite: le opzioni Pay Later si rivelano così una proposta vantaggiosa per ogni attore coinvolto. Ecco un confronto tra le diverse soluzioni PayPal Pay Later:
- Importo dell’acquisto:
- Paga in 3: Da 30 euro a 2.000 euro;
- Paga in 6, 12 o 24 rate: Da 60 euro a 5.000 euro (fino a 2.999 euro in Spagna inizialmente).


- Numero di pagamenti:
- Paga in 3: 3 pagamenti senza interessi;
- Paga in 6, 12 o 24 rate: 6, 12 o 24 pagamenti con interessi.

- Intervallo tra i pagamenti:
- Paga in 3: Mensile (1 pagamento al momento dell’acquisto e 2 rate successive);
- Paga in 6, 12 o 24 rate: Mensile (il primo pagamento è previsto un mese dopo l’acquisto).

- Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):
- Paga in 3: 0% (senza interessi);
- Paga in 6, 12 o 24 rate: Varia in base all’importo dell’acquisto, alla durata scelta e al profilo del cliente.

- Metodo di pagamento:
- Paga in 3: Carta di debito, carta di credito, carta prepagata (solo in Italia) o conto bancario verificato;
- Paga in 6, 12 o 24 rate: Carta di debito o conto bancario verificato.

- Protezione acquisti:
- Paga in 3: Inclusa per gli acquisti idonei;
- Paga in 6, 12 o 24 rate: Inclusa per gli acquisti idonei.


- Commissioni per il ritardo nei pagamenti:
- Paga in 3: Nessuna commissione di mora;
- Paga in 6, 12 o 24 rate: Nessuna commissione di mora: gli interessi maturano sul capitale residuo. Le nuove opzioni di pagamento in 6, 12 o 24 rate saranno accessibili ovunque sia accettato PayPal come metodo di pagamento, sempre che l'utente sia idoneo. Per i merchant che già offrono le soluzioni Pay Later di PayPal, il passaggio a questa nuova offerta avverrà in modo automatico, senza la necessità di configurazioni aggiuntive.


PayPal: nuove opzioni paga a rate in 6, 12 o 24 mesi
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Politica della Privacy e cookie